Transferul șocant al anului, în televiziune: Mihai Bendeac, ofertat de Pro TV să meargă în juriu la ”Românii au talent”

Mihai Bendeac, unul dintre jurații de la ”iUmor”, emisiune difuzată de Antena 1, a primit o oferă din partea Pro TV, pentru a fi jurat la emisiunea ”Românii au talent”. Actorul a refuzat, însă, propunerea.

De ce nu vrea Mihai Bendeac să meargă la Pro TV

„Niciodată nu aș putea să fiu așa cum sunt eu la Pro TV. Mă refer la mine ca și persoană, la mine ca și artist. Acum un an de zile și anul ăsta, am fost contactat pentru ”Românii au talent”.

Și anul acesta… am primit un argument care mie, în primă instanță, mi s-a părut valid. Că Pro TV-ul ar avea nevoie de un pic de nebunie.

Și eu le-am spus că nu își pot închipui, de fapt, ce înseamnă această nebunie”, a spus Mihai Bendeac, în podcast-ul lui Cătălin Măruță, potrivit playtech.ro.

Actorul a mai spus că nici dacă ar fi încetat acum contractul său cu Antena 1, nu ar fi mers la Pro TV.

Mihai Bendeac a acceptat să participe la podcast-ul lui Cătălin Măruță, deși inițial refuzase acest lucru: „Al doilea și ultimul podcast la care am de gând să merg. De ce am făcut-o? Din ambiție. Ce s-a întâmplat? Am băut prea mult în cele 3 ore și am spus multe lucruri pe care vreo rămășiță din creierul meu să le filtreze. Regret? Nu știu…”.