Tribut emoționant pentru Ozzy Osbourne. Trupe și artiști internaționali reacționează la moartea legendarului artist (VIDEO, FOTO)

Trupe și artiști internaționali aduc omagii emoționante după legendarului Ozzy Osbourne, la 76 de ani. „Ozzy pentru totdeauna” – este mesajul publicat pe pagina de Instagram a Black Sabbath, trupa în care a scris istorie. Concertul de adio al formației a avut loc chiar la începutul acestei luni.

Metallica a postat o fotografie din culisele unui concert din 1986 și un emoji cu o inimă frântă:

Ron Wood de la Rolling Stones a transmis că a aflat „cu tristeţe de moartea lui Ozzy Osbourne”. „Ce concert de adio minunat”, a mai remarcat el.

I am so very sad to hear of the death of Ozzy Osbourne 💔🙏 What a lovely goodbye concert he had at Back To The Beginning in Birmingham🙏☀️❤️🎤

