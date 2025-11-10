La 38 de ani, Mădălina Ghenea continuă să fie una dintre cele mai frumoase românce. Însă, pentru a-și menține acest titlu, actrița este atentă la îngrijirea personală. Recent, într-o postare pe Instagram, Mădălina Ghenea a dezvăluit trucul care conferă un aspect luminos și ferm tenului ei.

Trucul de îngrijire a tenului folosit de Mădălina Ghenea

Mădălina Ghenea a dezvăluit pe Instagram că are un matinal simplu, dar foarte eficient pentru pielea feței. Acesta constă în scufundarea feței în apă rece cu cuburi de gheață. Vedeta susține că acest truc îi ajută pielea să devină mai fermă, iar machiajul se aplică mai ușor și mai frumos după.

„Da, mă trezesc şi îmi ţin faţa într-un bol cu gheaţă. E atât de plăcut. Îmi place că e mai uşor să aplici machiajul după şi e un truc uşor”, a explicat vedeta pe .

Mădălina Ghenea: „Eu sunt și mamă și tată. Mi-am dorit-o foarte mult pe fiica mea”

În 2017, Mădălina a devenit mamă și spune că odată cu această etapă a descoperit importanța timpului petrecut acasă, alături de familie. Vedeta a subliniat că maternitatea i-a permis să reclădească legătura cu propria sa mamă și a încățtat-o importanța organizării timpului. Acum, vedeta știe să își împartă timpul astfel încât să nu compromită timpul alături de cei dragi.

„Eu sunt mereu cu familia mea, locuiesc cu familia mea și pot să spun că în momentul în care am devenit mamă, cumva, am devenit fiică. În momentul în care am devenit mamă, am redescoperit ce înseamnă să fiu acasă cu mama în fiecare zi și e superb. Acum simt că, în sfârșit, am ajuns la un rezultat pe care mi-l doream de fiecare dată când călătoream. Înainte mi-era foarte dor de casă, mi-era dor de ai mei, aș fi vrut să le arăt și lor măcar bucățele din meseria mea, din realitatea pe care o trăiesc de atâția ani. Acum pot, acum reușesc să împart foarte bine și cariera, și timpul care de fiecare dată este o prioritate pentru mine, timpul petrecut cu fiica mea și cu părinții mei, cu familia.

Eu sunt și mamă, și tată, și mi-am dorit-o foarte mult. Este marea mea realizare, este cel mai important proiect al meu, pentru că este un proiect, cu siguranță”, a mărturisit ea în cadrul interviurilor la Antena Stars.