B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Mădălina Ghenea dezvăluie ritualul de frumusețe care îi asigură un ten perfect: „E atât de plăcut”

Mădălina Ghenea dezvăluie ritualul de frumusețe care îi asigură un ten perfect: „E atât de plăcut”

B1.ro
10 nov. 2025, 12:32
Mădălina Ghenea dezvăluie ritualul de frumusețe care îi asigură un ten perfect: „E atât de plăcut”
Sursa Foto: Facebook/ Madalina Diana Ghenea
Cuprins
  1. Trucul de îngrijire a tenului folosit de Mădălina Ghenea
  2. Mădălina Ghenea: „Eu sunt și mamă și tată. Mi-am dorit-o foarte mult pe fiica mea”

La 38 de ani, Mădălina Ghenea continuă să fie una dintre cele mai frumoase românce. Însă, pentru a-și menține acest titlu, actrița este atentă la îngrijirea personală. Recent, într-o postare pe Instagram, Mădălina Ghenea a dezvăluit trucul care conferă un aspect luminos și ferm tenului ei. 

Trucul de îngrijire a tenului folosit de Mădălina Ghenea

Mădălina Ghenea a dezvăluit pe Instagram că are un ritual matinal simplu, dar foarte eficient pentru pielea feței. Acesta constă în scufundarea feței în apă rece cu cuburi de gheață. Vedeta susține că acest truc îi ajută pielea să devină mai fermă, iar machiajul se aplică mai ușor și mai frumos după.

„Da, mă trezesc şi îmi ţin faţa într-un bol cu gheaţă. E atât de plăcut. Îmi place că e mai uşor să aplici machiajul după şi e un truc uşor”, a explicat vedeta pe rețelele de socializare.

Mădălina Ghenea: „Eu sunt și mamă și tată. Mi-am dorit-o foarte mult pe fiica mea”

În 2017, Mădălina a devenit mamă și spune că odată cu această etapă a descoperit importanța timpului petrecut acasă, alături de familie. Vedeta a subliniat că maternitatea i-a permis să reclădească legătura cu propria sa mamă și a încățtat-o importanța organizării timpului. Acum, vedeta știe să își împartă timpul astfel încât să nu compromită timpul alături de cei dragi.

„Eu sunt mereu cu familia mea, locuiesc cu familia mea și pot să spun că în momentul în care am devenit mamă, cumva, am devenit fiică. În momentul în care am devenit mamă, am redescoperit ce înseamnă să fiu acasă cu mama în fiecare zi și e superb. Acum simt că, în sfârșit, am ajuns la un rezultat pe care mi-l doream de fiecare dată când călătoream. Înainte mi-era foarte dor de casă, mi-era dor de ai mei, aș fi vrut să le arăt și lor măcar bucățele din meseria mea, din realitatea pe care o trăiesc de atâția ani. Acum pot, acum reușesc să împart foarte bine și cariera, și timpul care de fiecare dată este o prioritate pentru mine, timpul petrecut cu fiica mea și cu părinții mei, cu familia.

Eu sunt și mamă, și tată, și mi-am dorit-o foarte mult. Este marea mea realizare, este cel mai important proiect al meu, pentru că este un proiect, cu siguranță”, a mărturisit ea în cadrul interviurilor la Antena Stars.

Tags:
Citește și...
O prietenie care a trecut testul timpului! Ce au trăit Oana Roman și Mihai Mitoșeru în peste 40 de ani: „Ne știm de când aveam 7 ani”
Monden
O prietenie care a trecut testul timpului! Ce au trăit Oana Roman și Mihai Mitoșeru în peste 40 de ani: „Ne știm de când aveam 7 ani”
Andreea Esca, dezvăluire surprinzătoare. Defectul fizic pe care îl ascunde de peste două decenii de telespectatori 
Monden
Andreea Esca, dezvăluire surprinzătoare. Defectul fizic pe care îl ascunde de peste două decenii de telespectatori 
Se anunță un Revelion aglomerat pentru Mihai Trăistariu: „Am 10 spectacole”. Cât va încasa solistul la finalul serii
Monden
Se anunță un Revelion aglomerat pentru Mihai Trăistariu: „Am 10 spectacole”. Cât va încasa solistul la finalul serii
Andreea Esca a dezvăluit că are un defect fizic pe care l-a ascuns ani la rând de telespectatori. „Primul meu cameraman mi-a zis”
Monden
Andreea Esca a dezvăluit că are un defect fizic pe care l-a ascuns ani la rând de telespectatori. „Primul meu cameraman mi-a zis”
Irina Petrea avertizează că TikTok îi „tâmpește” pe oameni: „Își consumă ore importante din viață făcând nimic” (VIDEO)
Monden
Irina Petrea avertizează că TikTok îi „tâmpește” pe oameni: „Își consumă ore importante din viață făcând nimic” (VIDEO)
Daciana Sârbu, escapadă romantică de ziua iubitului. Cum au apărut cei doi pe contul de Instagram al femeii de afaceri
Monden
Daciana Sârbu, escapadă romantică de ziua iubitului. Cum au apărut cei doi pe contul de Instagram al femeii de afaceri
Daciana Sârbu și-a sărbătorit iubitul departe de România. Cum s-au fotografiat cei doi îndrăgostiți, în vacanță
Monden
Daciana Sârbu și-a sărbătorit iubitul departe de România. Cum s-au fotografiat cei doi îndrăgostiți, în vacanță
Oana Roman, pregătită de Black Friday. Ce achiziții a făcut deja și care este obiectul scump pe care a pus ochii
Monden
Oana Roman, pregătită de Black Friday. Ce achiziții a făcut deja și care este obiectul scump pe care a pus ochii
Mariana Moculescu a acționat-o în instanță pe fiica ei: „O mamă are dreptul să fie recunoscută”. Ce îi cere Nidiei
Monden
Mariana Moculescu a acționat-o în instanță pe fiica ei: „O mamă are dreptul să fie recunoscută”. Ce îi cere Nidiei
Cum reușește Oana Roman să se ferească de „țepele” de Black Friday: „Urmăresc totul”. Ce plănuiește să își achiziționeze vedeta
Monden
Cum reușește Oana Roman să se ferească de „țepele” de Black Friday: „Urmăresc totul”. Ce plănuiește să își achiziționeze vedeta
Ultima oră
13:03 - Se anunță o campanie murdară pentru Primăria Capitalei. Acuzațiile lui Cătălin Drulă: E plin de fake-news-uri
12:47 - Dosarul „Șpagă pentru Moșteanu”. Filiera Kazahstan-Bulgaria -România. Care era rolul ministrului Apărării
12:44 - Ciprian Ciucu: Magheru și Victoriei trebuie să fie efervescente
12:07 - Cătălin Drulă vrea un singur București. Banii de la sectoare, la Primăria Capitalei
12:05 - Donald Trump, contrazis de studiile medicale. Cercetătorii nu au identificat legături între autism şi administrarea de paracetamol în timpul sarcinii
12:04 - Cum afectează amplasarea frigiderului consumul de energie. Sfaturi pentru a reduce costul facturii la curent
11:47 - Rețeaua rezerviștilor, șantaj și amenințări la comanda afaceristului Fănel Bogos. Cum au vrut să îl elimine pe șeful DSV Vaslui
11:31 - Cum se împart voturile românilor. Studiul care analizează preferințele electorale în funcție de vârstă
11:30 - 10 noiembrie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Arsenie Capadocianul. Cum l-a ajutat credința să scape de la moarte
11:12 - Ce nu îi place lui Ciprian Ciucu în București. Cum vrea să schimbe fața Capitalei