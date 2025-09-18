Actorul Dorel Vișan, în vârstă de 88 de ani, a dezvăluit care este trucul său împotriva răcelilor. Acesta a dezvăluit că de ani de zile își prepară un sirop acasă care îl ajută să rămână sănătos. El menționează că de când îl prepară nu a mai răcit. Iată despre ce este vorba!
Celebrul actor din pelicula de succes „Senatorul Melcilor” a dezvăluit că ceapa poate aduce multe beneficii. La vârsta de 88 de ani, acesta duce un stil de viață sănătos, la care contribuie și acest aliment.
Dorel Vișan spune că ceapa nu trebuie să lipsească din alimentație. Aceasta are proprietăți miraculoase, spune el din experiență.
„Mănânc foarte multă ceapă, scade glicemia. Cei care au glicemia ridicată să mănânce ceapă sub orice formă. Într-o săptămână trebuie să mănânce ceapă de trei ori pe zi, la fiecare masă”, a mărturisit actorul, conform Click.
„Ceapa este mai acceptabilă și, dacă mănânci, după ceapă, o frunză de pătrunjel, dispare mirosul. În ceapă este o substanță care revigorează celulele pancreatice. Eu mă ocup de 25 de ani cu asta, fac și sirop de ceapă, iar în toți acești ani nu am fost niciodată răcit”, a adăugat.
Dorel Vișan mănâncă doar alimente din grădina lui. Acesta susține că o astfel de alimentație este extrem de benefică pentru imunitate. El susține că dacă ne dorim o schimbare în starea noastră de sănătate, trebuie să eliminăm alimentele distructive, pline de aditivi și le înlocuim cu unele cât mai neprocesate.
„Am o grădină mare și o seră de doar cincisprezece metri pătrați, dar în care îmi cresc absolut toate cele necesare. Am investit în sănătatea mea. Ceapă verde, usturoi, salată, spanac, castraveți, ardei iute și gras, roșii, de toate îmi cultiv acolo și am tot anul. Îmi fac și răsaduri numai din semințe românești, procurate de la țărani. În grădină pun anual cel puțin 50 de tufe de roșii, fasole, castraveți, cartofi, ardei, gogoșari, varză. Numai cine nu vrea, numai puturoșii și leneșii mor de foame, cu pământul nelucrat”, declara el, în urmă cu doi ani, conform Viva.
„Pentru roșii, care sunt reginele grădinii, am trei metode de conservare pentru iarnă, pe care vi le destăinui, ca să vedeți cât este de ușor să mănânci sănătos și în anotimpul rece, dacă te organizezi din timp. Roșiile le pun în lada frigorifică, la înghețat, întregi. Iarna le scot, le bag pentru o secundă în apă caldă, apoi le curăț de pieliță. Le las pe o farfurie la dezghețat, le tai în bucăți și adaug ceapă, sau usturoi și ulei. Rezultă o salată aproape ca aceea de vară”, a spus Dorel Vișan.
„A doua metodă de păstrare a roșiilor este sub formă de bulion, pe care-l fierb doar până când dispare spuma. Înainte de a-l pune în sticle, adaug foi de dafin și multe mirodenii „bine mirositoare’. Bulionul îl pun fierbinte, în timp ce fierbe încet, în sticle mici, de 300 ml, pe care le dopuiesc. Pun sticlele pe masă, le acopăr cu o pătură groasă, le țin așa trei zile și apoi le depozitez în cămară”, a adăugat.
„A treia metodă de păstrare a roșiilor, pe care o prefer, este uscarea. Înainte, feliile de roșii, tăiate mai grosuțe, de 4 mm, le uscam la soare, timp de trei zile, acoperite cu o pânză rară, ca să nu se pună muștele. Acum mi-am cumpărat un uscător de legume și fructe și le țin la 70 de grade, timp de 20 de ore. Le pun apoi în borcane și deasupra torn ulei de măsline. Sunt o bunătate! Pot fi folosite la multe preparate, salate, paste, merg și cu brânzeturi, cu sosuri, la carne”, a mai spus acesta.