Actorul Dorel Vișan, în vârstă de 88 de ani, a dezvăluit care este său împotriva . Acesta a dezvăluit că de ani de zile își prepară un sirop acasă care îl ajută să rămână sănătos. El menționează că de când îl prepară nu a mai răcit. Iată despre ce este vorba!

Trucul lui Dorel Vișan împotriva răcelii

Celebrul actor din pelicula de succes „Senatorul Melcilor” a dezvăluit că ceapa poate aduce multe beneficii. La vârsta de 88 de ani, acesta duce un stil de viață sănătos, la care contribuie și acest aliment.

Dorel Vișan spune că ceapa nu trebuie să lipsească din alimentație. Aceasta are proprietăți miraculoase, spune el din experiență.

„Mănânc foarte multă ceapă, scade glicemia. Cei care au glicemia ridicată să mănânce ceapă sub orice formă. Într-o săptămână trebuie să mănânce ceapă de trei ori pe zi, la fiecare masă”, a mărturisit actorul, conform .

„Ceapa este mai acceptabilă și, dacă mănânci, după ceapă, o frunză de pătrunjel, dispare mirosul. În ceapă este o substanță care revigorează celulele pancreatice. Eu mă ocup de 25 de ani cu asta, fac și sirop de ceapă, iar în toți acești ani nu am fost niciodată răcit”, a adăugat.

Legume direct din grădină

Dorel Vișan mănâncă doar alimente din grădina lui. Acesta susține că o astfel de alimentație este extrem de benefică pentru imunitate. El susține că dacă ne dorim o schimbare în starea noastră de sănătate, trebuie să eliminăm alimentele distructive, pline de aditivi și le înlocuim cu unele cât mai neprocesate.

„Am o gră­dină mare și o seră de doar cinci­sprezece metri pătrați, dar în care îmi cresc ab­solut toate cele necesare. Am investit în sănătatea mea. Ceapă ver­de, usturoi, salată, spanac, castraveți, ardei iute și gras, roșii, de toate îmi cultiv acolo și am tot anul. Îmi fac și răsaduri numai din semințe românești, pro­curate de la ță­rani. În gră­dină pun anual cel puțin 50 de tufe de roșii, fasole, cas­tra­veți, car­tofi, ar­dei, go­go­șari, var­ză. Nu­mai cine nu vrea, numai puturoșii și leneșii mor de foa­me, cu pă­mân­tul nelucrat”, declara el, în urmă cu doi ani, conform .

Metode de păstrare a roșiilor

„Pentru roșii, care sunt re­ginele grădinii, am trei me­tode de conservare pen­tru iarnă, pe care vi le des­tăinui, ca să vedeți cât este de ușor să mănânci sănătos și în anotimpul rece, dacă te organizezi din timp. Roșiile le pun în lada frigorifică, la înghețat, întregi. Iarna le scot, le bag pentru o secun­dă în apă caldă, apoi le curăț de pieliță. Le las pe o farfu­rie la dezghețat, le tai în bu­căți și adaug ceapă, sau usturoi și ulei. Rezultă o salată aproape ca aceea de vară”, a spus Dorel Vișan.

„A doua metodă de păstrare a roșiilor este sub formă de bulion, pe care-l fierb doar până când dis­pare spuma. Înainte de a-l pune în sticle, adaug foi de dafin și multe miro­denii „bine mirositoare’. Bulionul îl pun fierbinte, în timp ce fierbe încet, în sticle mici, de 300 ml, pe care le dopuiesc. Pun sticle­le pe masă, le acopăr cu o pătură groasă, le țin așa trei zile și apoi le depozitez în cămară”, a adăugat.

„A treia metodă de păs­trare a roșiilor, pe care o prefer, este uscarea. Îna­inte, feliile de roșii, tăiate mai grosuțe, de 4 mm, le uscam la soare, timp de trei zile, acoperite cu o pân­ză rară, ca să nu se pună muștele. Acum mi-am cum­părat un uscător de legume și fructe și le țin la 70 de grade, timp de 20 de ore. Le pun apoi în bor­cane și deasupra torn ulei de măsline. Sunt o bu­nătate! Pot fi folosite la multe preparate, salate, paste, merg și cu brânzeturi, cu sosuri, la carne”, a mai spus acesta.