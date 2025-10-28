B1 Inregistrari!
Trucul Ramonei Bădescu pentru imunitate: „Două lingurițe în fiecare dimineață, pe stomacul gol"

Trucul Ramonei Bădescu pentru imunitate: „Două lingurițe în fiecare dimineață, pe stomacul gol”

Selen Osmanoglu
28 oct. 2025, 14:55
Trucul Ramonei Bădescu pentru imunitate: „Două lingurițe în fiecare dimineață, pe stomacul gol”
Sursa Foto: Instagram/ @ramonabadescuofficial
Cuprins
  1. Trucul actriței
  2. „Am eu un remediu”
  3. Alte trucuri care o mențin sănătoasă
  4. Cine este Ramona Bădescu

Actrița Ramona Bădescu a vorbit despre metoda la care ea apelează pentru imunitate. Aceasta ia două lingurițe pe stomacul gol, dimineața, iar metoda are beneficii și asupra pielii, spune actrița.

Trucul actriței

Ramona Bădescu a mărturisit că apelează la un amestec care o ajută să își mențină imunitatea ridicată în sezonul rece.

Este vorba despre cătina amestecată cu miere. Actrița ia două lingurițe pe stomacul gol, dimineața, conform Click.

„Am eu un remediu”

„Bună dimineața! A venit toamna, iar imunitatea scade. Așa că eu am un remediu: mi-am pregătit singură cătină cu miere. Două lingurițe în fiecare dimineață, pe stomacul gol”, a spus Ramona Bădescu.

„Este un medicament natural, bogat în vitamina C, care ajută și susține organismul. Veți avea o piele mai luminoasă și o imunitate mult mai ridicată”, a mai menționat aceasta.

Alte trucuri care o mențin sănătoasă

Ramona a mărturisit că este întrebată adesea de lucrurile pe care le face pentru a se menține în formă, dar și sănătoasă. Aceasta a dezvăluit totul.

„De multe ori, în emisiuni, sunt întrebată cum fac ca să mă mențin. Hai să vă povestesc trucurile mele! Veniți cu mine să facem o cafea? Ok! Cafeaua – făcută la ibric. Dar să vă povestesc secretele mele. În primul rând, când mă trezesc, mă duc să alerg în parc. Am și noroc că trăiesc aici, alături de un parc. Al doilea: apă cu lămâie, apă caldă cu lămâi. Iar al treilea: iau o dușcă de ulei de măsline, fac gargară, îl înghit și mă simt minunat!”, a spus aceasta, pe pagina de Facebook.

Cine este Ramona Bădescu

Ramona Bădescu este o actriță, prezentatoare și model, din România, stabilită de mulți ani în Italia, unde și-a construit o carieră în televiziune și film.

S-a născut pe 2 decembrie 1968 în Craiova și a început în lumea modei, participând la concursuri și apariții în reviste internaționale.

În Italia, a devenit cunoscută pentru rolurile din seriale și filme TV, dar și pentru prezența sa în emisiuni de divertisment și talk-show-uri.

