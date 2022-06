Val de reacții negative în social media, după ce Costi Ioniță a catalogat plaja din Grecia drept „mizerabilă”: „Tot România și litoralul românesc sunt forță”

Mizerie in apa “curată” a Greciei 🇬🇷 Tot Romania e Fortza 🇷🇴💪💥

Thassos e una dintre cele mai apreciate destinații din Grecia, . Costi Ioniță a desființat destinația prin câteva filmulețe pe care le-a urcat pe Tik Tok, unde are peste 300.000 de urmăritori.

„Măi, fraților, eu nu glumesc. E mizerabilă tare de tot. Uită-te și tu. Păi imi e și silă să intru în ea. Asta e, România e forță!”, a mai spus acesta.

Reply to @marcelcostin2 Mizerie in Grecia

Mai mulți internauți i-au atras atenția artistului că în zona respectivă a fost furtună și că de aceea arată apa așa.

„Nu am văzut așa ceva în apa din Grecia și nici nu cred așa ceva’, „Este natură, nu bazin’, „Ieri am venit în Grecia și chiar este foarte curată apa. Depinde de locul în care sunteți, nu toată Grecia e la fel’, „În Grecia nu este voie să fie furtună în larg?’, „Eu am fost de peste 6 ori în Thassos, sub nici o formă nu există așa ceva”, sunt doar câteva dintre comentariile internauților.