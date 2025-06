Vedeta din România, care a slăbit 18 kilograme, a mărturisit care este secretul: „O provocare foarte mare”

a mărturisit care este secretul din spatele corpului său sculptat. Vedeta a reușitt să dea jos 18 kilograme, însă nu se oprește aici. Artista a explicat că va continua același proces, care a ajutat-o să ajungă la această versiune.

Cântăreața a suferit, de-a lungul timpului, diverse schimbări, din punct de vedere. După ce, în urmă cu aproape șase ani a trecut printr-un chin, din cauza unei boli autoimune, Xonia a reușit să se restabilizeze.

Cum reușit Xonia să slăbească 18 kilograme

Artista consideră că sănătatea este mai importantă decât orice, iar ea a ales un mod sigur de a scădea în greutate.

„Am slăbit 8 kilograme, am făcut multă masă musculară, m-am tonifiat, cu ajutorul antrenorului meu, Andrei Ivan, Ivan’s Challenge, a fost o provocare foarte mare. Am ținut și o dietă pentru că antrenorul meu este și nutriționist, am avut un pachet de transformare completă care a durat 18 săptămâni. A fost de 7 ori pe săptămână, cu multă muncă, febră musculară, dar a fost o experiență frumoasă și lucrăm în continuare împreună.

Lucrăm în continuare, pentru că întotdeauna se poate mai bine dar sănătatea e pe primul loc, am găsit un echilibru, totul este foarte bine, analizele bune, s-a reglat totul, am avut rezultate bune!”, a declarat Xonia pentru

Cu ce boală s-a confruntat vedeta

Xonia a fost diagnosticată cu o în urmă cu mai mulți ani, în Australia. Problemele majore pentru ea au început cu adevărat, odată cu greșeala pe care a comis-o un bucătar din București, în urmă cu șase ani. Aceasta era sub un tratament, care îi interzicea consumul sării în alimentație. Deși i-ar fi spus bucătarului respectiv să nu folosească sare în preparatul pentru ea, se pare că acesta nu ascultat-o.

„Când am apărut cu fața așa, eram deja bolnavă și pe un tratament foarte puternic. Când ai inflamație în corp, trebuie să o faci cumva să scadă. Pentru că aveam problema foarte agravată, am făcut această cură de tratament de trei ori în doi ani. De ce am avut fața așa? Ce s-a întâmplat? Un bucătar a scăpat sare în mâncarea mea! Fiind pe acel tratament pentru inflamație, nu aveam voie să consum deloc sare. Un bucătar dintr-un restaurant din București a considerat că făceam figuri când l-am rugat să nu îmi pună sare, iar acesta a fost rezultatul pentru mine. Ca un efect advers, aveam față de pește. Asta s-a întâmplat doar de la sare! A durat cam un an să mi se dezumfle fața. Nu doar că era umflată, dar mă și ardea. Fața mea zici că era în flăcări!”, a mărturisit Xonia pentru