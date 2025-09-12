Vica Blochina s-a reinventat! Showbizul l-a lăsat, acum e psihonumerolog certificat

Vica Blochina, una dintre cele mai cunoscute prezențe din showbizul românesc, și-a schimbat radical viața. Cunoscută ani la rând pentru aparițiile extravagante din televiziune, fosta balerină și a ales să lase lumina reflectoarelor pentru o nouă pasiune: psihonumerologia.

Blondina și-a descoperit o carieră care o împlinește pe deplin și care i-a adus deja recunoaștere internațională. Ea deține o diplomă certificată de Federația Rusă și afirmă cu mândrie că este singurul psihonumerolog atestat din România.

Cum a ajuns Vica Blochina să studieze psihonumerologia

a început să se dedice studiului numerologiei la vârsta de 48 de ani, investind sume considerabile pentru a-și perfecționa cunoștințele. De-a lungul timpului, a participat la cursuri costisitoare, plătind mii de euro pentru seminarii și ateliere atât online, cât și în străinătate.

„Diploma în numerologie am obținut-o la Federația Rusă. Pe diploma mea scrie psihonumerolog. În Europa există această meserie, în România nu există. Eu sunt certificată de ruși și merg în continuare și învăț. Sunt singurul psihonumerolog din România”, a declarat Vica Blochina pentru .

Ce înseamnă, de fapt, psihonumerologia

Psihonumerologia este o disciplină care îmbină elemente de clasică cu abordări moderne de dezvoltare personală și echilibru interior. Scopul este de a ajuta oamenii să își înțeleagă mai bine personalitatea, energia și potențialul, prin interpretarea cifrelor care le definesc viața.

Vica Blochina s-a dedicat complet acestei meserii, organizând cursuri și seminarii care adună deja peste 100 de participanți.

Ce comunitate are Vica Blochina

Succesul său nu s-a limitat la România. Aproximativ 20% dintre cursanții Vicăi sunt români care locuiesc în străinătate, mai exact în Europa, America, Canada, Japonia sau Arabia Saudită.

„Eu am elevi deja, am primii elevi care fac consultații, care învață de la mine de un an de zile. Cursurile sunt online, e mai comod. Un seminar ține 6 ore, iar pe weekend se desfășoară astfel de sesiuni”, a explicat vedeta.

Ce tarife are Vica Blochina, comparativ cu investiția făcută

Deși a plătit chiar și 4.000 de euro pentru un curs în , Vica Blochina a ales să practice prețuri accesibile pentru români.

„La mine cursurile sunt cu cost mic, eu nu vând scump. Ideea la mine este să înțeleagă oamenii și să își permită oricine. Un modul costă între 300 și 500 de lei. Dacă vor să facă și consultație, atunci 500 de lei. În mod normal, consultația față în față este 500 de euro”, a detaliat blondina.