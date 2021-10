Viviana Sposub, despre motivul pentru care nu s-a căsătorit cu George Burcea: „El mai are nişte treburi de rezolvat”

George Burcea și Viviana Sposub formează un cuplu de mai bine de un an. Își doresc să-și petreacă restul vieții împreună, însă momentan nu pot face acest pas. Actorul nu a finalizat în totalitate divorțul de mama copiilor săi.

George Burcea și Viviana Sposub și-au făcut planurile de nuntă

George Burcea și Viviana Sposub se iubesc de mai bine de un an și sunt extrem de fericiți împreună. Vrea să-și ceară iubita în căsătorie, dar acest lucru nu este încă posibil.

Momentan, cei doi nu se pot căsători, pentru că actorul nu a finalizat în totalitate divorțul de Andreea Bălan, având în vedere că la mijloc sunt și doi copii.

„Având în vedere că mă simt atât de bine în relaţia asta, mă văd alături de George toată viaţa. Dar nu cred că este grabă! El mai are nişte treburi de rezolvat. Cred că Dumnezeu le rânduieşte pe toate fix cum este nevoie”, a declarat Viviana Sposub pentru OK! Magazine.

Cum s-au cunoscut George și Viviana

Cei doi s-au întâlnit la filările emisiunii unde au participat, Ferma. Până atunci nu se văzuseră niciodată. Actorul a povestit în repetate rânduri că totul a decurs cât se poate de natural între ei.

„Atunci noi nu am realizat asta, dar când am ajuns acasă şi ne-am împărtăşit gândurile, trăirile, ne-am dat seama că din prima clipă în care ne-am privit şi am făcut cunoştinţă, s-a produs “extorsiunea”. Nu ştiu ce înseamnă dragoste la prima vedere, dar ştiu că ce am simţit când l-am întâlnit pe George a avut un strop de magie”, a mai declarat Viviana pentru sursa mai sus menționată.