Viviana Sposub, într-o nouă relație? Este întrebarea care a stârnit curiozitatea fanilor în ultimele zile. După despărțirea de actorul George Burcea, vedeta a fost surprinsă alături de Iustin Chiroiu, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România.

Viviana Sposub, într-o nouă relație după despărțirea de George Burcea

Potrivit , Viviana Sposub, în vârstă de 28 de ani, și Iustin Chiroiu, în vârstă de 25 de ani, au fost văzuți recent în oraș ținându-se de mână, semn că relația lor ar putea fi una serioasă.

Mai mult, cei doi au postat împreună materiale pe rețelele sociale, sugerând că petrec mult timp împreună și în afara luminii reflectoarelor.

Iustin Chiroiu este un creator de conținut extrem de urmărit pe TikTok, unde a reușit să câștige notorietate datorită stilului său carismatic. De-a lungul timpului, acesta a mai fost asociat cu persoane publice, dar acum atenția lui pare să fie îndreptată exclusiv spre Viviana.

Ce a spus Viviana Sposub după separarea de George Burcea

La câteva luni după ruptura de George Burcea, Viviana : „De mai bine de jumătate de an, eu și George ne-am despărțit. Nu am vorbit despre acest lucru până acum, pentru a ne da timp să ne așezăm emoțiile și să trecem prin această perioadă departe de ochii publicului.”

Vedeta a precizat că își dorește să se concentreze pe dezvoltarea personală și proiectele profesionale: „Fiecare experiență ne învață ceva important și sunt recunoscătoare pentru lecțiile învățate.”

Cum a început povestea dintre Viviana Sposub și George Burcea

Cei doi s-au cunoscut în emisiunea „Ferma. Orășeni vs săteni” de la PRO TV. Relația lor , dar și marcată de scandaluri, în special cele legate de Andreea Bălan, fosta soție a lui Burcea și mama celor două fiice, Ella și Clara.

Deși despre George nu au apărut informații privind o nouă relație, se pare că Viviana Sposub a decis să își continue viața sentimentală.