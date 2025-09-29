B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Viviana Sposub, într-o nouă relație? Ce s-a întâmplat după despărțirea de George Burcea

Viviana Sposub, într-o nouă relație? Ce s-a întâmplat după despărțirea de George Burcea

Ana Beatrice
29 sept. 2025, 13:25
Viviana Sposub, într-o nouă relație? Ce s-a întâmplat după despărțirea de George Burcea
Sursa Foto: Facebook/ Viviana Sposub
Cuprins
  1. Viviana Sposub, într-o nouă relație după despărțirea de George Burcea
  2. Ce a spus Viviana Sposub după separarea de George Burcea
  3. Cum a început povestea dintre Viviana Sposub și George Burcea

Viviana Sposub, într-o nouă relație? Este întrebarea care a stârnit curiozitatea fanilor în ultimele zile. După despărțirea de actorul George Burcea, vedeta a fost surprinsă alături de Iustin Chiroiu, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România.

Viviana Sposub, într-o nouă relație după despărțirea de George Burcea

Potrivit cancan.ro, Viviana Sposub, în vârstă de 28 de ani, și Iustin Chiroiu, în vârstă de 25 de ani, au fost văzuți recent în oraș ținându-se de mână, semn că relația lor ar putea fi una serioasă.

Mai mult, cei doi au postat împreună materiale pe rețelele sociale, sugerând că petrec mult timp împreună și în afara luminii reflectoarelor.

Viviana și Iustin fac împreună materiale pe rețelele sociale. Sursa Foto: Instagram/ @viviana.sposub

Iustin Chiroiu este un creator de conținut extrem de urmărit pe TikTok, unde a reușit să câștige notorietate datorită stilului său carismatic. De-a lungul timpului, acesta a mai fost asociat cu persoane publice, dar acum atenția lui pare să fie îndreptată exclusiv spre Viviana.

Ce a spus Viviana Sposub după separarea de George Burcea

La câteva luni după ruptura de George Burcea, Viviana a confirmat oficial: „De mai bine de jumătate de an, eu și George ne-am despărțit. Nu am vorbit despre acest lucru până acum, pentru a ne da timp să ne așezăm emoțiile și să trecem prin această perioadă departe de ochii publicului.”

Vedeta a precizat că își dorește să se concentreze pe dezvoltarea personală și proiectele profesionale: „Fiecare experiență ne învață ceva important și sunt recunoscătoare pentru lecțiile învățate.”

Cum a început povestea dintre Viviana Sposub și George Burcea

Cei doi s-au cunoscut în emisiunea „Ferma. Orășeni vs săteni” de la PRO TV. Relația lor a fost intens mediatizată, dar și marcată de scandaluri, în special cele legate de Andreea Bălan, fosta soție a lui Burcea și mama celor două fiice, Ella și Clara.

Deși despre George nu au apărut informații privind o nouă relație, se pare că Viviana Sposub a decis să își continue viața sentimentală.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Alina Ceușan și-a botezat fiica. Cum a arătat petrecerea micuței Perla (FOTO)
Monden
Alina Ceușan și-a botezat fiica. Cum a arătat petrecerea micuței Perla (FOTO)
Cristina Ich a primit amenințări cu moartea: „Cum îți permiți să-i scrii unui om astfel de lucruri?”
Monden
Cristina Ich a primit amenințări cu moartea: „Cum îți permiți să-i scrii unui om astfel de lucruri?”
Daciana Sârbu, dezvăluiri despre relația cu Victor Ponta: „Am trecut prin atâtea provocări”. Ce a declarat despre actualul partener
Monden
Daciana Sârbu, dezvăluiri despre relația cu Victor Ponta: „Am trecut prin atâtea provocări”. Ce a declarat despre actualul partener
Ramona Bădescu a dezvăluit ce ingredient folosește pentru o dantură perfectă. Iată care este „secretul” acesteia
Monden
Ramona Bădescu a dezvăluit ce ingredient folosește pentru o dantură perfectă. Iată care este „secretul” acesteia
Angela Similea: „Fiul meu a fost marcat de această profesie a mea. Cred că a suferit că i-am fost furată”. Consecințele unei cariere de succes
Monden
Angela Similea: „Fiul meu a fost marcat de această profesie a mea. Cred că a suferit că i-am fost furată”. Consecințele unei cariere de succes
Elena Merișoreanu, despre sumele investite în haine și bijuterii: „Dacă aș vinde tot ce am, aș cumpăra o casă”
Monden
Elena Merișoreanu, despre sumele investite în haine și bijuterii: „Dacă aș vinde tot ce am, aș cumpăra o casă”
Nunta Selenei Gomez cu Benny Blanco. Cum a arătat petrecerea fastuoasă din Santa Barbara (FOTO)
Monden
Nunta Selenei Gomez cu Benny Blanco. Cum a arătat petrecerea fastuoasă din Santa Barbara (FOTO)
Oana Roman nu a mai rezistat! Vedeta a avut o reacție tranșantă la adresa unui medic: „E doar un ratat care bate câmpii”
Monden
Oana Roman nu a mai rezistat! Vedeta a avut o reacție tranșantă la adresa unui medic: „E doar un ratat care bate câmpii”
Romică Țociu, despre Daria, fiica lui: „Am plâns trei zile. A făcut un lucru extraordinar”
Monden
Romică Țociu, despre Daria, fiica lui: „Am plâns trei zile. A făcut un lucru extraordinar”
Mama Adrianei Bahmuțeanu a lăsat „în scris” ultima dorință! Ce se arată în declarația de dinainte de moarte
Monden
Mama Adrianei Bahmuțeanu a lăsat „în scris” ultima dorință! Ce se arată în declarația de dinainte de moarte
Ultima oră
14:37 - Maia Sandu, după alegerile parlamentare: „Am demonstrat lumii că suntem curajoși și demni”
14:26 - Criza apei calde, departe de final. Alte 800 de blocuri din București vor fi afectate
14:24 - Emmanuel Macron, mesaj în limba română pentru moldoveni: „Franța este alături de Republica Moldova”
14:23 - Recomandările unui medic celebru: ce alimente să consumăm la fiecare masă?
14:21 - De la dorință la realitate: elevii unei școli din Galați au parte de o sală de clasă reamenajată, după câștigarea unei competiții Novakid
14:00 - Alina Ceușan și-a botezat fiica. Cum a arătat petrecerea micuței Perla (FOTO)
13:58 - Newsweek: Se șterg urme la Spitalul din Iași unde au murit 6 copii. Informații publice dispar peste noapte
13:47 - Cartea electronică de identitate. Autoritățile au rezolvat o problemă importantă reclamată de utilizatori
13:42 - Cristina Ich a primit amenințări cu moartea: „Cum îți permiți să-i scrii unui om astfel de lucruri?”
13:39 - Mesajul lui Mircea Abrudean pentru moldoveni: „Ați făcut un PAS important spre consolidarea democrației”