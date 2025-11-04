La mai bine de un an de la despărțirea de George Burcea, Viviana Sposub pare că și-a regăsit liniștea și fericirea. Fosta prezentatoare TV, cunoscută pentru discreția cu care tratează aspectele din viața personală, a fost surprinsă tot mai des alături de un tânăr celebru în mediul online. Aparițiile lor frecvente au alimentat speculațiile că vedeta trăiește o nouă poveste de dragoste.

Când a anunțat Viviana Sposub despărțirea de George Burcea

În primăvara acestui an, Viviana Sposub a confirmat public că relația cu actorul George Burcea a luat sfârșit. După ce cuplul a trecut prin mai multe despărțiri și împăcări, au decis să-și spună definitiv „adio”. Vedeta a declarat că a avut nevoie de o perioadă departe de lumina reflectoarelor, pentru a-și pune ordine în gânduri și sentimente.

„De mai bine de jumătate de an, eu și George ne-am despărțit. Nu am vorbit despre acest lucru până acum, pentru a ne da timp să ne așezăm emoțiile și să trecem prin această perioadă departe de ochii publicului. După ce am reflectat mult, am simțit că e momentul să împărtășesc cu voi această etapă din viața mea”, a mărturisit Viviana Sposub în aprilie, pe .

Cine este noul iubit al Vivianei Sposub

Conform informațiilor apărute în presă, Viviana Sposub ar forma acum un cuplu cu Iustin Chiroiu, un tânăr popular în mediul online. Cei doi au fost văzuți împreună în mai multe ocazii, iar apropierile lor nu au trecut neobservate. Deși niciunul nu a confirmat oficial relația, imaginile apărute cu ei i-au făcut pe fani să creadă că sunt implicați într-o poveste de dragoste.

Iustin Chiroiu, în vârstă de 25 de ani, a fost împreună cu mai multe nume cunoscute în mediul online. Printre acestea se numără Carmina Vârciu, fiica lui Liviu Vârciu, dar și influencerița Miruna Rumina.

Ce nou proiect profesional are George Burcea, la un an de la despărțirea de Viviana Sposub

În timp ce Viviana Sposub pare să fi început o nouă etapă în plan personal, George Burcea a făcut același lucru, dar pe plan profesional. Actorul a anunțat că intră în politică și că va candida la Primăria Capitalei pentru Partidul Oamenilor Tineri ( ). El a explicat că își dorește o schimbare reală pentru București și pentru generația tânără.

„România a fost condusă de aceleași partide timp de 35 de ani, iar rezultatele se văd în fiecare colț al acestui oraș. E timpul ca Bucureștiul să aibă o conducere care lucrează pentru oameni. Candidez alături de Partidul Oamenilor Tineri, o echipă care crede că România trebuie eliberată și că schimbarea reală începe de la generația tânără”, a transmis George Burcea online.