Viviana Sposub l-a dat uitării pe George Burcea. Cine este noul presupus iubit al vedetei

Viviana Sposub l-a dat uitării pe George Burcea. Cine este noul presupus iubit al vedetei

B1.ro
04 nov. 2025, 22:45
Viviana Sposub l-a dat uitării pe George Burcea. Cine este noul presupus iubit al vedetei
Sursa Foto: Facebook/ Viviana Sposub
Cuprins
  1. De ce Viviana Sposub a făcut publică despărțirea de George Burcea după șase luni
  2. Cine este Iustin Chiroiu, presupusul nou iubit al Viviana Sposub
  3. Spre ce domeniu s-a reorientat George Burcea, după despărțirea de Viviana Sposub

Viviana Sposub pare că și-a găsit din nou fericirea, la mai bine de un an de la despărțirea de actorul George Burcea. Fosta prezentatoare TV a preferat discreția în privința vieții sale amoroase, dar a fost surprinsă tot mai des alături de un tânăr cunoscut în mediul online. În timp ce Viviana pare că a mai dat o șansă iubirii, George Burcea s-a reorientat în carieră. 

De ce Viviana Sposub a făcut publică despărțirea de George Burcea după șase luni

În primăvara acestui an, Viviana Sposub a confirmat separarea de George Burcea. Relația lor, intens mediatizată, a fost marcată de suișuri și coborâșuri. Vedeta a așteptat preț de câteva luni să facă public anunțul despărțirii, iar asta pentru a-și da timp să își facă ordine în gânduri și sentimente.

„De mai bine de jumătate de an, eu și George ne-am despărțit. Nu am vorbit despre acest lucru până acum, pentru a ne da timp să ne așezăm emoțiile și să trecem prin această perioadă departe de ochii publicului. După ce am reflectat mult, am simțit că e momentul să împărtășesc cu voi această etapă din viața mea”, a mărturisit Viviana Sposub în aprilie, pe rețelele sociale.

Cine este Iustin Chiroiu, presupusul nou iubit al Viviana Sposub

La mai bine de un an de la despărțire, Viviana Sposub pare să îl fi dat uitării pe George Burcea. Presa mondenă scrie că vedeta ar forma acum un cuplu cu Iustin Chiroiu, un tânăr cunoscut pe internet. Cei doi au fost surprinși în repetate rânduri împreună, ceea ce i-a făcut pe fani să creadă că cei doi sunt implicați într-o relație amoroasă.

Iustin Chiroiu a fost împreună și cu alte persoane cunoscute din spațiul online. El a avut o relație cu Carmina Vârciu, fiica lui Liviu Vârciu, dar și cu influencerița Miruna Rumina.

Spre ce domeniu s-a reorientat George Burcea, după despărțirea de Viviana Sposub

În timp ce Viviana Sposub pare să se bucure, discret, de o nouă relație, George Burcea a făcut o schimbare radicală în carieră. Actorul a decis să se implice în viața politică, anunțându-și candidatura la Primăria Capitalei. El urmează să fie reprezentantul Partidului Oamenilor Tineri (POT).

„România a fost condusă de aceleași partide timp de 35 de ani, iar rezultatele se văd în fiecare colț al acestui oraș. E timpul ca Bucureștiul să aibă o conducere care lucrează pentru oameni. Candidez alături de Partidul Oamenilor Tineri, o echipă care crede că România trebuie eliberată și că schimbarea reală începe de la generația tânără”, a transmis George Burcea, în mediul online.

