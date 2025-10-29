B1 Inregistrari!
Vlad Gherman dezvăluie secretul relației cu Oana Moșneagu. Cum a început povestea lor: „Eram doi adulți care învățau să iubească din nou” (FOTO)

Ana Beatrice
29 oct. 2025, 14:03
Sursa Foto: facebook - Vlad Gherman Oficial
Cuprins
  1. Cum a început povestea dintre Vlad Gherman și Oana Moșneagu
  2. Care este secretul relației celor doi actori

Vlad Gherman dezvăluie secretul relației cu Oana Moșneagu! Cei doi formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Îi leagă nu doar munca, ci și o chimie rară, autentică. De câțiva ani trăiesc o iubire profundă, plină de emoție și complicitate. Iar în 2024, povestea lor s-a împlinit frumos, printr-o căsnicie de vis.

Cum a început povestea dintre Vlad Gherman și Oana Moșneagu

În cea mai recentă postare, Vlad Gherman a rememorat începuturile relației cu Oana Moșneagu. O poveste care s-a construit firesc, din sinceritate, răbdare și iubire autentică.

„Prima poză pe care i-am făcut-o Oanei este cea în care are floricele în păr. Urmată de ea am găsit o serie de poze care descriu începutul relației noastre. Am zâmbit când le-am văzut, zâmbesc și acum când scriu textul ăsta. Eram doi adulți care și-au pus sufletul pe tavă. Nu deodată s-a întâmplat „magia” iubirii, ci a fost vorba de o muncă susținută. Eram doi adulți care învățau să iubească din nou, să aibă încredere în omul din fața lui, să nu promită luna și-n stele și, cel mai important, să pornească pe drumul ăsta cu pași mici, nu alergând”, a scris actorul.

Care este secretul relației celor doi actori

Pentru Vlad Gherman și Oana Moșneagu, dragostea nu a fost suficientă, ci a contat enorm comunicarea constantă și răbdarea reciprocă. Actorul a subliniat că o relație solidă nu se construiește peste noapte, ci prin efort, înțelegere și dorința comună de a reuși. El a recunoscut că nicio poveste de iubire nu este lipsită de provocări, însă nimic nu devine imposibil când ambii parteneri luptă sincer.

„Așa am reușit să construim o relație solidă în timp! Nicio relație nu e ușoară, dar nicio relație nu e imposibilă dacă amândoi partenerii și-o doresc cu adevărat. Orice relație care trece testul timpului implică muncă, iar cuvântul ăsta înglobează orice înțelege omul prin muncă atunci când vine vorba de o relație”, se mai arată în postarea acestuia.

