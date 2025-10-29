„Prima poză pe care i-am făcut-o Oanei este cea în care are floricele în păr. Urmată de ea am găsit o serie de poze care descriu începutul relației noastre. Am zâmbit când le-am văzut, zâmbesc și acum când scriu textul ăsta. Eram doi adulți care și-au pus sufletul pe tavă. Nu deodată s-a întâmplat „magia” iubirii, ci a fost vorba de o muncă susținută. Eram doi adulți care învățau să iubească din nou, să aibă încredere în omul din fața lui, să nu promită luna și-n stele și, cel mai important, să pornească pe drumul ăsta cu pași mici, nu alergând”, a scris actorul.

Care este secretul relației celor doi actori

Pentru Vlad Gherman și Oana Moșneagu, dragostea nu a fost suficientă, ci a contat enorm comunicarea constantă și . Actorul a subliniat că o relație solidă nu se construiește peste noapte, ci prin efort, înțelegere și dorința comună de a reuși. El a recunoscut că nicio poveste de iubire nu este lipsită de provocări, însă nimic nu devine imposibil când ambii parteneri luptă sincer.

„Așa am reușit să construim o relație solidă în timp! Nicio relație nu e ușoară, dar nicio relație nu e imposibilă dacă amândoi partenerii și-o doresc cu adevărat. Orice relație care trece testul timpului implică muncă, iar cuvântul ăsta înglobează orice înțelege omul prin muncă atunci când vine vorba de o relație”, se mai arată în postarea acestuia.