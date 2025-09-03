B1 Inregistrari!
Vlad Gherman și Oana Moșneagu, presați de familii să facă copii. Cum le-a răspuns actorul: „Le-am tăiat-o din scurt"

Vlad Gherman și Oana Moșneagu, presați de familii să facă copii. Cum le-a răspuns actorul: „Le-am tăiat-o din scurt”

03 sept. 2025, 14:36
Vlad Gherman și Oana Moșneagu, presați de familii să facă copii. Cum le-a răspuns actorul: „Le-am tăiat-o din scurt"
Oana Moșneagu și Vlad Gherman au o relație deosebită atât cu părinții ei, cât și cu părinții lui. Un bonus este că și familiile se înțeleg între ele, ceea ce nu poate decât să-i bucure pe parteri.

Cuprins:

  1. Unde vor pleca Oana Moșneagu și Vlad Gherman în vacanță
  2. Ce relație are Vlad Gherman cu socrii

Unde vor pleca Oana Moșneagu și Vlad Gherman în vacanță

Dată fiind relația bună pe care o au cu părinții, Oana și Vlad au hotărât să plece toți în vacanță. Există însă un subiect delicat pe care părinții Oanei continuă să-l aducă în discuție și despre care Vlad s-a săturat să discute în ultima vreme.

Anul acesta, cei doi îndrăgostiți au programate două vacanțe, ambele în Grecia. Prima dată, Oana și Vlad vor pleca cu gașca lor de prieteni, iar mai apoi, vor pleca și alături de părinții ambilor parteneri.

„Plecăm în Grecia în afara sezonului, practic în extrasezon. Dar, este cu atât mai frumos să pleci în septembrie, noi deja ne-am obișnuit, am făcut din asta o tradiție. În septembrie este mult mai liber și prețurile scad și la cazări, și la tot ce înseamnă consumație pe plajă. Plus că, în septembrie pot și prietenii noștri să-și ia liber în general. 

Ne place să plecăm cu gașca pentru că încă suntem tineri, ne place să petrecem și să ne distrăm. Întâi vom pleca cu gașca, iar după ce ne întoarcem, mai precis la 3-4 zile după, plecăm cu părinții. E prima ieșire în afara țării împreună cu ei”, a declarat Vlad Gherman, pentru Click!.

Ce relație are Vlad Gherman cu socrii

Vlad Gherman se înțelege cum nu se poate mai bine cu părinții Oanei, iar această chimie a avut loc instant, încă de la prima întâlnire. Dacă ar fi un lucru care îl deranjează atât la socrii, cât și la părinții lui, ar fi că ambele familii pun presiune pe el și pe soția lui să facă mai repede copii.

„Mă înțeleg de minune cu socrii. Din prima clipă, ne-am înțeles perfect! Și mă bucură foarte tare că și părinții noștri se înțeleg bine între ei. Maică-mea vorbește cu Lucica, cu mama Oanei. Își dau telefoane, bârfesc împreună. Tata și cu Costică, tatăl ei, se înțeleg super bine. 

Normal că și-ar dori nepoți. Socrii îmi zic încontinuu: «Haideți că nu mai aveți 20 de ani», dar le-am tăiat-o foarte din scurt! Normal că ne dorim și noi, dar până la urmă se întâmplă așa cum vrea Dumnezeu! Nu punem presiune!”, a mai spus Vlad Gherman.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman s-au cunoscut în 2019, la castingul pentru serialul „Fructul Oprit”, și formează un cuplu din anul 2021. Anul trecut, în vară, cei doi s-au căsătorit, devenind oficial o familie.

