Oana Moșneagu a împlinit 35 de ani! Soțul ei, Vlad Gherman, i-a făcut o urare emoționantă pe rețelele de socializare. Actrița a fost surprinsă în ipostaze pline fericire, iar Vlad nu a întârziat să le împărtășească cu fanii.

Oana și Vlad sunt împreună de aproximativ patru ani și de când au început să formeze un cuplu, ambii radiază de fericire.

Cuprins:

Ce mesaj a postat Vlad Gherman de ziua Oanei

De ce Oana și Vlad Gherman nu au mers în luna de miere

Vlad a postat un videoclip cu , în timp ce suflă în lumânările dintr-o prăjitură. Femeia era vizibil emoționată, însă fericirea se putea citi pe fața ei. Acesta nu a scris un text foarte lung, însă a punctat lucrurile esențiale.

Bărbatul a mărturisit că se simte norocos că ea face parte din viața lui și a declarat că o iubește.

„35 de (primă)veri, dintre care 4 petrecute cu mine. Sunt norocos să te am. Te iubesc! La mulți ani

PS: Nu știu ce dorință ți-ai pus, dar sper să se îndeplinească mai repede decât a durat să o pui în gând”, a scris Vlad Gherman pe rețelele de socializare.

De ce Oana și Vlad Gherman nu au mers în luna de miere

Oana și Vlad sunt căsătoriți de mai bine de un an, însă Vlad a povestit că motivul ar fi lipsa timpului. Chiar și așa, în vacanțe tot au mers împreună, însă nu a fost ceva organizat „ca la carte”, așa cum ar trebui pentru o lună de miere.

„Nu am apucat încă să facem luna de miere, Oana tot îmi zice. Am avut treabă, am fost în vacanțe, dar niciodată nu am spus că aceasta este luna de miere”, a declarat Vlad Gherman, la Știrile Antena Stars, conform