Vlăduța Lupău a răbufnit pe internet. Ea le-a atras atenția celor care obișnuiesc să facă acest lucru

pe rețele de socializare despre un subiect sensibil, relația cu Dumnezeu.

Ea a tras un semnal de alarmă referitor la credință și Dumnezeu, conform WOWbiz.

Ce mesaj a transmis cântăreața

Artista le-a atras atenția celor care obișnuiesc să vorbească urât de Dumnezeu și a spus că aceste vorbe își pot pune amprenta asupra vieții lor, dar și a copiiilor lor.

„Mai rău ca diavolu’ e omul care înjură pe Dumnezeu.

Nu judec eu pe aproapele meu că-s om și nu-mi permite Domnul așa grozăvie. Dar să încetați acum din a mai înjura de Dumnezeu, de Cele Sfinte!!! Că atrageți blestem asupra voastră și asupra copiilor voștri până la al nouălea neam. Fiți cuminți cu Dumnezeu dacă nu puteți să-L și iubiți!”, a scris ea într-un InstaStory.

Vlăduța Lupău, o mamă responsabilă

Vlăduța Lupău se consideră o femeie împlinită, mai ales de când a adus pe lume un copil, pe Iair. În plus, are o relație foarte bună cu Adi Rus. Nașterea celui mic a fost o binecuvântare pentru toată familia.

Tocmai de aceea, ea a după spectacole, deoarece vrea să petreacă mai mult timp cu băiatul ei, cu familia sa.

„Pe vremea când eu eram tânără îmi plăcea să rămân peste noapte în orice oraș aveam de cântat sau de petrecut. Acum, de la o vârstă, când mă așteaptă dulceața acasă, plec din orice colț al țării, nu contează câte ore, dar dimineața sau noapte la orice oră vreau să ajung acasă la piticania mea. Așa că am plecat, după ce ne-am distrat și a fost frumos la botez”, a mărturisit vedeta pe pagina ei de socializare.