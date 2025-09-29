Nicușor Dan, președintele României a transmis un mesaj de felicitare pentru cetățenii moldoveni după alegerile parlamentare câștigate de PAS, partidul pro-european.

Nicușor Dan i-a felicitat pe moldoveni

a transmis un mesaj de felicitare pentru care au ales direcţia continuării parcursului european. Nicușor Dan a apreciat mobilizarea alegătorilor moldoveni și „votul ferm” menit să ducă la continuarea procedurilor de aderare la . El a apreciat buna organizare a scrutinului și modul în care autoritățile de la Chișinău au gestionat amenințările din Rusia.

„Felicit cetăţenii Republicii Moldova pentru mobilizare şi pentru votul ferm în direcţia continuării parcursului european al ţării dumneavoastră. Aţi scris o pagină de istorie şi ştim că nu a fost uşor. V-aţi făcut vocea auzită şi trebuie să fiţi mândri de voi. Transmit felicitări şi autorităţilor Republicii Moldova şi doamnei preşedintă Maia Sandu pentru buna organizare şi desfăşurare a scrutinului şi pentru modul în care au fost gestionate ameninţările”, a scris Nicuşor Dan, luni, într-un mesaj postat pe platforma X.

În mesajul pe care l-a transmis, președintele a reafirmat promisiunea că România va continua să fie alături de Republica Moldova.

„Vreau să-i asigur pe toţi cetăţenii Republicii Moldova, indiferent de opinia lor politică, de faptul că România va continua să ajute Moldova în parcursul său european şi va continua proiectele care să aducă prosperitate şi o calitate a vieţii mai bună pentru basarabeni”, a completat şeful statului, într-un mesaj video ataşat postării.

Felicit cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizare, şi pentru votul ferm în direcția continuării parcursului european al țării dumneavoastră.

Ați scris o pagină de istorie și știm că nu a fost ușor. V-ați făcut vocea auzită și trebuie să fiți mândri de voi. Transmit… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO)

Alegeri câștigate de pro-europeni la Chișinău

PAS, partidul proeuropean din Republica Moldova, a obţinut 50,16 % din voturi în urma alegerilor legislative care s-au derulat duminică, 28 septembrie. Anunțul a fost făcut de reprezentanţii Comsiei Electorale Centrale (CEC) din Moldova, care au procesat 99,91% din procesele verbale întocmite de birourile electorale.

Reprezentanții CEC au prezentat rezultatele preliminare oficiale rezultate din numărătoarea voturilor la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Astfel, PAS a obţinut – 50.16% voturile exprimate. Pe locul secund s-a situat Blocul Patriotic, cu 24,19%, iar apoi a urmat Blocul Alternativa – 7,97%, Partidul Nostru – 6.20% şi Partidul Democraţia Acasă – 5,62%.

Reprezentanţii Comisiei Electorale Centrale au mai declarat că alegerile s-au desfăşurat într-o manieră liberă, fără incidente majore. Aceștia au adăugat că pe parcursul alegerilor s-au înregistrat 236 de încălcări ale regelementărilor vizând procesului electoral. Aceștia au numărat printre incidentele semnalate fotografierea buletinului de vot, deteriorarea buletinelor de vot prin scoaterea lor din secţii de votare, încălcarea dreptului la vot, campanie electorală interzisă.