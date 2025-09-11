Sorin Grindeanu a prezentat planul PSD pentru relansarea economiei: „România are nevoie de reformă. Acest plan este bazat pe stimularea investițiilor” (VIDEO)

Președintele interimar al PSD, , a anunțat joi, de la ora 14:00, măsurile din , propuse de partidul său.Grindeanu a subliniat că acest plan, elaborat de o echipă extinsă de miniștri, parlamentari și europarlamentari, va fi detaliat pe domenii în săptămânile următoare. Măsurile propuse vor fi discutate cu partenerii de coaliție și cu partenerii sociali (mediul de afaceri, patronate, sindicate).

Liderul PSD a menționat că România are nevoie de reformă, restructurare și reducerea cheltuielilor statului, acesta fiind un punct de vedere unanim în coaliție. În plus, este esențială creșterea economică și o viziune clară, contrar lipsei unui plan de țară constatate recent la cel mai înalt nivel.

Grindeanu a mai precizat că PSD își asumă crearea unui program de dezvoltare coerent, dincolo de „întunericul austerității”.

Liderul PSD a prezentat care sunt pilonii fundamentali ai planului.

Planul se bazează pe trei piloni principali:

Investiții: Stimularea investițiilor, în special a celor Greenfield (de la zero), în industrie, agricultură, sănătate și inovare, cu o energie mai ieftină. Crearea de noi locuri de muncă. Creșterea Producției.

Ce a spus Sorin Grindeanu despre planul PSD pentru relansare economică

Redăm, mai jos, discursul susținut de Sorin Grindeanu:

„Dați-mi voie să le mulțumesc atât colegilor pe care îi vedeți, din Guvern, miniștrilor, cât și celorlalți colegi care au lucrat la acest program, parlamentari, europarlamentari, și care și-au adus aportul, așa cum am spus, pentru a avea această formă, pe care, astăzi, eu o să o prezint pe scurt.

De asemenea, în zilele următoare, începând cu mâine, colegii mei, cred că mâine Radu va începe să prezinte detaliat un domeniu, luni, Florin Manole alt domeniu.

Toate domeniile vor fi prezentate pe parcursul săptămânilor viitoare sau săptămânii viitoare, astfel încât să nu existe zone care să nu fie foarte bine explicate.

Am intitulat tot acest program ‘Relansare prin investiții, inovație și șanse pentru tineri’.

Așa cum am promis, astăzi prezentăm public liniile generale ale acestui program de relansare economică propus de Partidul Social Democrat. Precizez, de asemenea, că măsurile prezentate astăzi vor fi, de asemenea, arătate, prezentate și colegilor din coaliție, în mod detaliat, și aici mă refer, în special, la partea lor legislativă, astfel încât să poată fi prinse într-un pachet separat.

Nu în ultimul rând, înainte de a intra în liniile generale, noi vom discuta aceste lucruri si cu partenerii sociali, fie ca vorbim de mediul de afaceri, de patronate, sindicate, pentru că lor li se adreseaza în mod direct. Și ca să fie clar, o spun încă o dată, cum am făcut-o și în săptămânile trecute, România are nevoie de reformă. Are nevoie de restructurare și are nevoie de reducerea cheltuielilor statului.

Aici există unanimitate în cadrul coaliției, dar mai are nevoie de ceva: de creștere economică. România are nevoie, în același timp, de speranță și are nevoie de viziune. Am văzut zilele trecute de la cel mai înalt nivel al statului, că nu avem un plan de țară. Și da, sunt de acord cu ceea ce s-a spus în urmă cu câteva zile, dar nu este suficient să constatăm că nu avem un plan de țară, ci trebuie să și facem ceva pentru a schimba aceste lucruri”, a declarat Grindeanu.

În ce va consta planul de relansare economică al PSD

„Noi, la Partidul Social Democrat, ne asumăm acest lucru și, iată, venim cu o propunere, cu un plan de relansare economică.

Companiile din România și românii trebuie să vadă, dincolo de întunericul austerității și un program de dezvoltare coerent. Acest plan pe care noi azi o să-l prezentăm în mare este bazat pe investiții, în mod special, pe stimularea investițiilor, ca să fiu și mai clar, și, în special, pe stimularea investițiilor Greenfield, cele de la zero, pe crearea de noi locuri de muncă și pe creșterea producției.

Sunt cei trei piloni pe care ne-am bazat acest program. Doar cu investiții concrete în industrie, în agricultură, în sănătate și în inovare, toate acestea, cu o energie mai ieftină, vom putea relansa economia și menține creșterea economică din ultimii ani.

Întrebarea legitimă, care se poate ridica, este următoarea: Cum facem asta, dacă nu mai sunt bani la buget și deficitul trebuie redus? E o întrebare cât se poate de legitimă.

Și atunci, am să încerc în minutele următoare să vă prezint cum vedem noi să putem să realizăm aceste lucruri fără a pune presiune pe buget.

Primul lucru. Din capul locului, vă spun că toate propunerele pe care noi le facem nu pun presiune pe buget, adică nu înseamnă cheltuieli bugetare. Majoritatea lucrurilor și măsurilor, de fapt, sunt facilități pe care statul poate să le ofere pe termen lung, măsuri care se autofinanțează sau bani, de exemplu, din fonduri europene și alte surse fără impact bugetar direct.

De exemplu, propunem metoda creditului fiscal și această metodă o vrem țintită către investiții noi și investiții în zone defavorizate. Această metodă presupune ca firmele care vor să investească să aibă o deducere, adică facilități date de stat, din impozitul pe profit, pe o durată de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii la 10 ani. Eu cred că acest lucru e o propunere pe care Radu, dacă nu mă înșel, o să o detalieze. O să vedeți că întregul pachet de relansare economică, el fiind detaliat așa cum am spus de colegii mei, folosește, în general, trei instrumente simple, eficiente și verificabile.

Primul instrument este cel care poartă numele și-l cunoașteți cu toții, garanțiile de stat pentru IMM-uri. IMM-urile reprezintă, de fapt, energia reală a economiei românești. Relansarea economică are nevoie de o finanțare rapidă. Ca să poți să ajungi la această relansare economică, trebuie să beneficiezi de această finanțare rapidă”, a mai adăugat liderul PSD.

De ce acest pachet de măsuri este viabil?

„De aceea, propunem o schemă de garanții de stat pentru creditele IMM-urilor, structurată astfel: 60% din plafon pentru investiții, echipamente, construcții, digitalizare, 40% pentru capital de lucru. Garanția publică, pe care statul o poate da, deblochează foarte rapid creditarea, acolo unde este riscul foarte mare, dar potențialul de a face o afacere, care să aducă plus, este real. Schema vine la pachet, fiindcă nu se pot acorda garanții de stat așa, în orb, bineînțeles, cu criterii criterii de eligibilitate clare, un plafon anual și condiții de transparență pentru utilizarea acestor fonduri.

De ce acest pachet este viabil? Și am să vă dau câteva argumente. Pentru că este pro-muncă, companiile primesc stimulent doar dacă angajează și formează, de asemenea, este pro-productivitate, răsplătește inovația și investițiile cu impact tehnologic. Este pro-finanțare privată, garanțiile de stat, de fapt, multiplică fiecare leu public în credite către economie și, în ultimul rând, este responsabil bugetar acest instrument. Facilitățile sunt condiționate și recuperabile, dacă țintele sunt ratate.

Al doilea instrument pe care noi îl propunem este crearea cadrului legal pentru susținerea companiilor care investesc în cercetare, inovare și dezvoltare. Trăim o perioadă în care Inteligența Artificială devine o realitate cotidiană. Vrem să creștem acea parte a economiei bazată pe proprietate intelectuală.

România, și știm cu toți, are o serie întreagă de oportunități și de talente, iar datoria noastră este să le ajutăm să producă plus valoare pentru societate. Și aici avem câteva facilități propuse: Până la 50% sprijin, credit fiscal, iarăși vorbim de credit fiscal, pentru investițiile în centrele de date și Inteligență Artificială, hardware, spații și software critic. Super deducere, de asemenea, de până la 200% pentru cheltuielile de cercetare și dezvoltare realizate în maxim 5 ani și credit fiscal de 30% pentru cheltuielile de cercetare, dezvoltare, inovare și acces la creditele pentru cercetare cu cost redus.

Toate aceste instrumente se vor încadra în plafoanele ajutorului și în regulile permise de către Uniunea Europeană, fiindcă știți foarte bine că aici avem niște reguli, cu un audit financiar și tehnic și rezultatele sunt cât se poate de măsurabile. Aici vorbim de brevete, vorbim de prototipuri, vorbim de produse lansate…”, a mai precizat Gridneanu.