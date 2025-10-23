Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, va fi desemnat de PNL, cel mai probabil, să candideze la Primăria Generală a Capitalei. Anunțul a fost făcut de Ilie Bolojan care spune că este cel mai bine plasat în sondaje.

Ciprian Ciucu va candida la Primăria Generală

i-a tăiat aripile actualului primar general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. El a declarat că Ciprian Ciucu este cel mai bine plasat în sondajele de opinie, drept care va fi candidatul PNL la alegerile din 7 decembrie.

„Acum aproximativ două luni de zile am făcut un sondaj de opinie, au fost trei colegi testaţi. Cel mai bine clasat a fost domnul Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, care va fi, foarte probabil săptămâna viitoare, desemnat candidatul PNL la Primăria Generală a Capitalei. Dânsul a fost cel mai bine plasat dintre candidaţii noştri”, a declarat Ilie Bolojan la Antena 3.

este de părere că, după poziţia de prim-ministru, cea de primar general este printre cele mai solicitante și mai dificilă. El a spus că indiferent cine va câștiga alegerile din 7 decembrie, va avea un mandat foarte dificil în următorii ani. Bolojan a invocat problemele legate de termoficare, dar şi pe cele privind împărțirea bugetelor, între Primăria generală şi primăriile de sector.

„În cântarul posturilor dificile din România, cred că, după poziţia de premier, poziţia de primar general a Capitalei este printre cele mai dificile, pentru că are nişte responsabilităţi destul de mari în sistemul de termoficare. Nu are Bucureştiul, Primăria Generală venituri foarte mari, ele sunt împărţite multe către primăriile de sector, deci, indiferent cine va câştiga Primăria Capitalei, n-o să aibă o viaţă uşoară în anii următori”, a adăugat premierul.

Bucureștiul trebuie să aibă un primar legitim

Ilie Bolojan crede că trebuie să aibă un primar legitim. De aceea, spune, a susținut ca alegerile să aibă loc în acest an, cât mai curând posibil. În opinia sa, Stelian Bujduveanu s-ar fi achitat onorabil de sarcina de interimar.

„Actualul primar interimar a făcut o treabă bună, dar întotdeauna un om ales legitim are o altă autoritate faţă de un primar interimar, aşa cum, de exemplu, este domnul Bujduveanu care a avut o prestaţie foarte bună, din punctul meu de vedere, şi a onorat acest interimat”, a precizat Bolojan.

Prim-ministrul a declarat că oamenii au nevoie de soluții și de un primar capabil să-și explice proiectele. În acest sens l-a dat ca exemplu pe Ciprian Ciucu care s-ar fi achitat onorabil de îndatoririle ce i-au revenit la Sectorul 6.

„Cred că oamenii au nevoie totuşi de nişte soluţii, de capacitatea de a proiecta ce vrei să faci. Şi datorită pulverizării Consiliului general şi a acestor probleme pe care le are Primăria Generală, indiferent cine va câştiga, nu va fi un mandat uşor. În mod evident, de exemplu, experienţa domnului primar Ciprian Ciucu, pe care a dovedit-o şi a câştigat-o în aceşti ani la Primăria Sectorului 6, unde a făcut nişte lucruri foarte bune, cred că poate fi pusă şi în serviciul Capitalei”, a spus Bolojan.

O campanie electorală curată pentru Ciprian Ciucu

Premierul și-a exprimat speranța că viitoarea , în care se va înscrie și Ciprian Ciucu, să fie curată. El speră ca lucrurile să nu degenereze.

„Campaniile de multe ori degenerează, eu sper într-o campanie civilizată, în aşa fel încât lucrurile să se păstreze într-un climat normal, iar susţinătorii sigur să-şi susţină candidaţii aşa cum considere de cuviinţă”, a mai spus Bolojan.

La alegerile locale parțiale, pentru funcția de primar general și-au anunțat intenția de a candida, până acum, Ana Ciceală (SENS – URS.PDF), Anca Alexandrescu (independentă) Daniel Băluță (PSD), Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL).

Lista este deschisă, dat fiind că alegerile sunt programate pe 7 decembrie, iar depunerea oficială a candidaturilor nu a început.