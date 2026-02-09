B1 Inregistrari!
Bolojan: „Banii Educației trebuie să fie tot mai mulți, dar corelat cu creșterea calității” / Moțiunea simplă pe Educație a fost respinsă (VIDEO)

Traian Avarvarei
09 feb. 2026, 19:41
Premierul Ilie Bolojan (PNL), discurs în Senat. Sursa foto: Captură video - Senatul României / Facebook
Cuprins
  1. Ce a spus Bolojan despre burse
  2. Declarațiile premierului despre finanțarea universităților
  3. Bolojan reproșează Opoziției că nu vine cu soluții

Premierul Ilie Bolojan (PNL), care e și ministrul interimar al Educației, a declarat luni, în Senat, că „banii Educației trebuie să fie tot mai mulți, dar corelat cu creșterea calității și adaptarea la realitatea economică”. Premierul a făcut declarația la dezbaterea unei moțiuni simple depuse de Opoziție ce a vizat domeniul Educației. Moțiunea a picat cu 44 de voturi ”pentru”, 74 ”împotrivă” și două abțineri.

Ce a spus Bolojan despre burse

Premierul a declarat în plenul Senatului că Guvernul ar vrea să dea mai multe burse, dar banii nu sunt în „cufere îngropate în locuri secrete”, ci sunt „adunați de la cei care lucrează în România”. Or „România plătește peste ceea ce produce din împrumuturi. Tot mai multe, tot mai scumpe, până la pragul insuportabil la care am ajuns vara trecută”.

Bolojan a mai afirmat că bursa nu e un salariu minim, ci un ajutor pe cât de mare ni-l permitem și „avem obligația să păstrăm echilibrul financiar al țării”.

Declarațiile premierului despre finanțarea universităților

„Dincolo de burse, finanțarea învățământului superior e substanțială. În datele de finanțare pe anul trecut, pentru școlarizarea fiecărui student s-au alocat circa 8.500 de lei pe an. În total, 6 miliarde. Pentru cazarea în cămine, 256 de milioane, iar pentru subvenția de transport – 34 de milioane. Aceste cifre arată că există un efort bugetar real și constant. (…)

Calitatea pregătirii în universități trebuie să crească, iar finanțarea să nu fie doar după numărul de studenți. Trebuie să fie și în funcție de performanța programelor de studii. (…)

Finanțarea programelor slabe trebuie redusă până reușesc planurile de îmbunătățire, iar economiile realizate trebuie să fie duse către cei care fac performanță, după cum trebuie sprijinite domeniile care susțin economia, serviciile publice și capacitatea țării de a concura.

Trebuie redusă birocrația academică, îmbunătățită recrutarea și mecanismul de promovare a profesorilor, trebuie întărită integritatea academică”, a mai explicat premierul.

Bolojan reproșează Opoziției că nu vine cu soluții

Premierul a reproșat apoi semnatarilor moțiunii că doar au venit cu critici și nicio soluție concretă.

„Drumul greu al redresării, pe care am pornit anul trecut, trebuie să ne aducă în situația în care să putem face mai mult pentru Educație.

Dar în ce am dorit să investim? Am fost surprins să nu văd în cele două pagini scrise nimic despre ce ar trebui să ne preocupe, dincolo de populism și demagogie, în privința învățământului superior. Nimic despre adaptarea lui la lumea de azi și la cea de mâine, despre calitatea lui și despre ce restituie el societății în schimbul susținerii studiilor”, a mai declarat premierul Ilie Bolojan, la dezbaterea moțiunii.

Amintim că senatorii au respins și moțiunea simplă a Opoziției ce viza Acordul UE-Mercosur.

