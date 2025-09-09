Bolojan: „Dacă știm că trebuie să luăm măsuri nepopulare, atunci să ni le asumăm”

Bolojan consideră că recâștigarea încrederii între cetățeni și lumea politică este o condiție pentru a recâștiga electoratele, iar încrederea se recâștigă prin respectul reciproc. Tot el spune că „nepopulare” trebuie să fie asumate.

Bolojan consideră că atacul asupra partenerilor de guvernare nu aduce niște în plus. Aceste calcule sunt „greșite”, susține premierul.

„În condițiile în care ai parteneri care într-o alianță au dispute între ei, calculele care sunt făcute, că atacarea partenerilor de guvernare ți-ar putea aduce niște voturi, estimarea mea este că aceste calcule sunt greșite și doar recâștigarea încrederii între cetățeni și lumea politică este o condiție pentru a ne recâștiga electoratele, iar această recâștigare de încredere înseamnă și ca noi să ne respectăm unii pe alții, înseamnă că dacă există un plan pe baza căruia am format o coaliție și un program de guvernare, să căutăm să îl respectăm, să îl ducem până la capăt, să îl explicăm românilor. Dacă știm că trebuie să luăm măsuri nepopulare, atunci să ni le asumăm”, a declarat premierul la TVR, conform .

„Votul de ieri din Parlament, unde moțiunile care au fost depuse vizavi de pachetele care au fost supuse atenției Parlamentului au fost respinse, confirmă că a fost o înțelegere și un dialog. Într-o coaliție de patru partide nu este ușor, pentru că întotdeauna există un istoric, există poziționări diferite, există abordări diferite față de o temă sau alta, dar atunci când cheltui mult mai mult decât îți poți permite, când ai ajuns cu niște datorii destul de mari și dobânzile îți cresc an de an, nu există soluții în care le faci pe toate fără să deranjezi pe nimeni”, a spus Bolojan.

El consideră că întreaga coaliție de guvernare și-a asumat respectivele măsuri.

„Eu cred că, în afară de declarațiile politice care se fac, care sunt declarații de context, declarații de poziționare, toți cei care facem parte din această coaliție și care susținem aceste lucruri pe care le propune guvernul sau proiectele pe care convenim în coaliție să le susținem știm în ce situație este România și faptul că avem o responsabilitate pentru a scoate țara din această situație dificilă”, a explicat premierul.