Premierul Ilie Bolojan (PNL) a vorbit despre majorarea taxelor locale și reforma administrativă ce trebuie făcută de unele primării. Bolojan a spus că primarii care nu și-au bătut joc de banul public nu se simt acum „cu spatele la zid”: „Am făcut asta la Oradea, nu vorbesc în necunoștință de cauză”.

Ce a spus Bolojan despre majorarea taxelor locale

Premierul a declarat luni, la , că au trebuit să crească impozitul pe proprietate deoarece „aveam un angajament al României că-l vom aduce la un nivel care să reflecte prețul de piață” și pentru că „nu mai puteam merge cu nivelul de impozitare pe care l-am avut”.

În plus, „aceste venituri sunt ale autorităților locale. Neputând să le transferăm aceleași venituri ca-n anii trecuți, trebuia să creștem aceste taxe. Unele lucruri sunt din culpa Guvernului, unele din culpa primăriilor”.

Ilie Bolojan a reproșat apoi unor primari că „au majorat impozitul pe mașini mult mai mult decât a stabilit Guvernul”.

Bolojan, lecții pentru primari pornind de la propriul exemplu

Premierul a mai afirmat că unii primari au un personal corect calculat și nu au nevoie de reduceri, dar alții „au angajat mai mult decât era necesar”. Acum, cine poate dovedi că se descurcă va rămâne așa, cine nu, „va ajunge la o reorganizare administrativă”.

Bolojan a precizat apoi că toată lumea trebuie să participe la efortul de reducere a deficitului bugetar.

„Dacă nu ți-ai bătut joc de bani, dacă nu ai angajat lucrări fără acoperire, nu poți fi . Trebuie să-și reducă cheltuielile la maxim, să încaseze toate impozitele pe care le-au stabilit și atunci nu mai trebuie să stea cu mâna întinsă la bugetul de stat. Am făcut asta la Oradea, nu vorbesc în necunoștință de cauză”, a mai declarat premierul Ilie Bolojan.