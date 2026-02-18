B1 Inregistrari!
CCR discută miercuri reforma privind pensiile magistraților. Judecătorii au amânat de 5 ori până acum luarea unei decizii. Variantele de lucru

Traian Avarvarei
18 feb. 2026, 09:03
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. CCR discută iar reforma pensiilor magistraților
  2. Ce prevede reforma pensiilor speciale ale magistraților
  3. Ce spune președintele Nicușor Dan

Curtea Constituțională (CCR) discută miercuri, de la ora 11.00, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiției (ÎCCJ) pe reforma avansată de Guvernul Bolojan privind pensiile magistraților. CCR a amânat până acum pronunțarea de cinci ori.

CCR discută iar reforma pensiilor magistraților

Judecătorii CCR vor putea să ia o decizie pe fond, să spună dacă reforma e constituțională sau nu, ori ar putea cere un punct de vedere de la Curtea de Justiției a UE, după cum a solicitat Lia Savinea, președinta ÎCCJ. Această ultimă variantă ar presupune amânarea implementării reformei chiar și cu doi ani.

Amintim că până acum CCR n-a luat o decizie din cauza unor diverse forme de boicot ale judecătorilor ei propuși de PSD.

Ce prevede reforma pensiilor speciale ale magistraților

Proiectul de reformă a pensiilor speciale ale magistraților, propus de Guvernul Bolojan, prevede, printre altele:

  • limitarea pensiei la 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate
  • perioadă de tranziție crescută de la 10 la 15 ani, la finalul căreia magistrații vor ieși la pensie la 65 de ani
  • magistrații se vor putea pensiona în continuare anticipat, cu condiția să aibă o vechime de 35 de ani; totuși, dacă nu au vârsta de 65 de ani, se va aplica o penalizare anuală.

Ce spune președintele Nicușor Dan

Marți, președintele Nicușor Dan s-a arătat nemulțumit de faptul că judecătorii CCR au tot amânat luarea unei decizii privind reforma pensiilor speciale ale magistraților.

„E neplăcut că a existat această tergiversare, mai ales că e un proiect de lege care, cu o modificare minoră, vine din vară. Aceste amânări nu au făcut bine nici Curții Constituționale, nici imaginii românilor față de statul român, în general. (…) Procesul ăsta trebuia încheiat mult mai devreme”, a declarat Nicușor Dan, la Radio România Actualități.

