Alexandru Muraru, , a susținut, vineri, în cadrul unei conferințe de presă, că prăbușirea coaliției de guvernare ar dăuna drastic României, mai ales pe plan extern.

Deputatul este de părere că un astfel de lucru ar face ca țara noastră să fie percepută greșit de finanțatorii externi și ar declanșa un efect de „catastrofă în lanț”.

Ce a declarat Alexandru Muraru despre prăbușirea coaliției de guvernare

Președintele PNL Iași a explicat mai multe efecte pe care prăbușirea coaliției de guvernare le-ar avea.

„Prăbușirea coaliției de guvernare ar avea un efect de catastrofă și în lanț, cu privire la percepția României pe plan extern, cu privire la felul cum ne percep finanțatorii noștri externi și cu privire la echilibrele marcroeconomice ale României”, a afirmat Alexandru Muraru în cadrul unei conferințe de presă, conform

De asemenea, Muraru consideră că o astfel de afecțiune ar destabiliza economia națională, dar și percepția finanțatorilor străini. După spusele sale, prăbușirea coaliției de guvernare ar eroda încrederea investitorilor internaționali.

„Orice pas greșit sau orice pas în spate cu privire la mersul coaliției de guvernare și, mai mult decât atât, la majoritatea care asigură suportul parlamentar ar fi o catastrofă pentru România. Sigur, ar da și semnalul foarte prost că în regiunea unde totuși România a rămas o ancoră de stabilitate acest război hibrid își are rădăcinile și în felul în care această coaliție va merge înainte”, a susținut Alexandru Muraru.

Președintele PNL Iași: „Am convingerea că aceste luni grele pot fi depășite”

Muraru și-a exprimat, de asemenea, încrederea pe care o are cu privire la faptul că România își va reveni pe plan economic. Acesta a menționat că anul viitor va fi mai bun și l-a menționat pe în discursul său, afirmând că este de acord cu declarațiile sale.

„Sper că toate partidele din coaliție, și mă refer în mod special la PSD, vor respecta programul de guvernare, protocolul coaliției, înțelegerile cu privire la calendarul de reforme și vom reuși să trecem cu bine peste acest an. Am convingerea că aceste luni grele pot fi depășite și că în 2026 există speranța, așa cum spunea și președintele Nicușor Dan, să avem creștere economică iar România să-și regleze multe din echilibrele sale la sfârșitul lui 2026”, a spus Muraru.

Ce a spus Alexandru Muraru despre PSD

Liberalul a mai specificat că agitația care se petrecere în interiorul guvernării PSD este „creată din cauza congresului PSD”. Muraru a lansat și o întrebare pentru social-democrați, cu privire la data la care va avea loc congresul.

„Nu trebuie să cădem în ridicolul de a avea programe paralele de guvernare și agendă proprie, ca și cum am fi singuri la guvernare. Această agitație de opoziție din interiorul guvernării a PSD este clar creată din cauza congresului PSD. Întreb public când are loc acest congres al PSD, ca să știm și noi când se liniștesc apele în PSD și când se apucă cu adevărat să guverneze”, a declarat Alexandru Muraru.

Președintele CJ Iași, atac la adresa PSD

Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași, a lansat un atac la adresa social-democraților. Acesta a declarat că Sorin Grindeanu, președintele interimar PSD, „nu face altceva decât să sacrifice orice șansă de a-și reveni România”. De asemenea, a spus că Marcel Ciolacu și „toți ai lui” au poziționat România pe „marginea prăpastiei”.

„Asta face PNL, dincolo de cum arată în sondaje un partid sau altul, în timp ce Grindeanu nu face altceva decât să sacrifice orice șansă de a-și reveni România doar pentru a-și salva propriul scalp. Atunci când vorbim de pachetele de reformă, când vorbim de ceea ce se întâmplă la București, totul e pus pe ‘hold’ până se alege el ca președinte. Din păcate, după ce domnul Grindeanu, domnul Ciolacu și toți ai lui au dus România în această zonă, în care suntem la marginea prăpastiei, ei mai vor un timp ca să își salveze scaunul. Nu are timp România de jocul politic al PSD. Dacă aveau vreo intenție bună în ceea ce privește situația economică a României ar fi revendicat vreun pesedist scaunul de premier”, a transmis Costel Alexe, în cadrul aceleiași conferințe.