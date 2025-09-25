Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi la Digi24 că „țările europene și occidentale au arătat determinare în a se apăra” în contextul incidentelor provocate de Rusia în ultima perioadă.

Cum evaluează Nicușor Dan riscul unui conflict cu Rusia

Întrebat cum vede posibilitatea unui conflict militar direct cu , șeful statului a răspuns:

„Extrem, extrem de mici în acest moment, deci șansele ca un conflict militar să se extindă dincolo de frontiera sunt extrem, extrem de mici, pentru că (…) țările europene și occidentale au arătat determinare în a se apăra”.

El a avertizat, însă, că trimiterea de drone sau avioane pe teritorii străine crește riscul unor incidente:

„Sigur că în momentul în care tu trimiți drone sau chiar, cum a fost la Estonia, avioane pe un teritoriu străin, evident că riști un incident care poate să degenereze”, a spus președintele, potrivit .

Ce s-a întâmplat în legătură cu incidentul din Delta Dunării

Nicușor Dan a făcut referire la drona rusească care a survolat zona Chilia Veche în Delta Dunării pe 13 septembrie. Drona a petrecut aproximativ 50 de minute în spațiul aerian al României, fiind monitorizată de avioanele NATO.

„Conform ordinului care exista încă din iulie, cei care erau în avion puteau să o doboare, nu mai aveau nevoie să sune la ministru, la președinte sau la șeful militar al armatei, însă a fost o decizie de oportunitate pe care ei au luat-o să nu tragă în momentele în care puteau să o dea jos”, a explicat președintele.

Există diferențe între România și Polonia în abordarea securității?

Referitor la decizia Varșoviei de a doborî dronele rusești care i-au încălcat spațiul aerian, Nicușor Dan a afirmat:

„Și noi am fi tras, dacă condițiile ar fi fost întrunite. Nu e o diferență de abordare între Polonia și România”.

Totodată, șeful statului a criticat partidele suveraniste care s-au opus legii privind doborârea dronelor, spunând că aceasta reflectă o aliniere cu Moscova:

„Încă un semn că direcția lor de acțiune este aliniată cu Moscova”.

De ce Polonia a acționat prin distrugerea dronelor și noi nu

Întrebat de ce Polonia a acționat prin distrugerea dronelor și noi nu, Nicușor Dan a spus:

„În mai s-a dat legea care spune: le doborâm pe toate și partidele așa-zis suveraniste s-au opus. Pentru drone a fost un ordin de ministru, pentru celelalte trei tipuri s-a decis azi în CSAT. Procedura e foarte clară.

Procedura pentru drone era din iulie. Cei care au fost în avion puteau să o doboare, dar au decis să nu facă asta. Polonia a făcut diferit în 4 din 20. Noi n-am tras pentru că a fost o decizie de oportunitate.

Dacă e vorba de drone și nu pui în pericol populația, răspunsul va fi foarte ferm, și nu doar din partea României, din partea tuturor țărilor”, a explicat șeful statului.

Cum comentează președintele războiul informațional al Rusiei

Nicușor Dan a subliniat că Rusia a declanșat încă din 2014 un război informațional împotriva lumii occidentale.

„Rușii au pornit un război informațional asupra lumii occidentale, încercând, dacă se poate, unde se poate, să impună, să ajute la o conducere care să le fie favorabilă, inclusiv România 2024, sau, dacă nu, cel puțin să sădească neîncrederea populației în modelul democratic occidental – și fac asta cu instrumente tehnologice, instrumente de comunicare foarte sofisticate”, a explicat președintele.

Ce măsuri pregătește România în materie de apărare

Președintele a confirmat că se lucrează la noua strategie națională de apărare, care trebuie propusă Parlamentului în termen de șase luni de la învestire. Nicușor Dan a menționat că strategia va fi adaptată contextului internațional actual, care diferă semnificativ față de cel de acum patru ani.

„Sigur, este o obligație legală pe care orice președinte o are, să o propună Parlamentului în șase luni de la învestire, mai avem două luni. Se lucrează la ea, adică este o consultare cu toate instituțiile astfel încât documentul să fie unul care să țină cont de provocările actuale. Față de acum patru ani, lumea, contextul, s-a schimbat foarte mult și atunci suntem obligați să venim cu ceva care să fie, și calitativ, și cantitativ, în acord cu ce se întâmplă în lume”, a adăugat Nicușor Dan.