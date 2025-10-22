Cseke Attila (UDMR), ministrul Dezvoltării, a explicat miercuri, pe B1 TV, care sunt variantele de lucru în coaliție privind reforma administrației locale. Sunt două opțiuni. Una dintre ele este susținută doar de PSD, iar cealaltă de restul partidelor din coaliție.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Aneta Sîngeorzan și Alex Vlădescu pe B1 TV.

Ce variante se discută în coaliție privind reforma administrației locale

„Ne trebuie un acord în coaliție pe această formulă. Dezbaterea în ultimele două luni și jumătate s-a axat pe reorganizarea structurilor administrației publice locale, deși pachetul prevede multe alte lucruri bune și favorabile autorităților locale. Dar au existat discuții destul de lungi legate de modalitatea în care facem această eficientizare a structurilor autorităților locale.

Ieri nu am reușit să discutăm subiectul, dar sunt două opțiuni posibile pe masă. O opțiune, pe care noi o susținem, legată de posibilitate de a aplica acea reducere de 30%, cu o frână de 20% la UAT-uri. Asta înseamnă că dacă din aplicarea procentului de 30% ar rezulta o reducere a posturilor ocupate de mai mult de 20%, atunci reducerea se oprește la 20%. Acest mecanism determină o reducere a posturilor ocupate de 10% pe întreg nivelul administrației locale.

A doua variantă e de a reduce cheltuielile de personal la toate UAT-urile”, a explicat ministrul Dezvoltării.

Cum se împart opiniile în coaliție privind reforma administrației locale

„Eu, UDMR, am susținut că prima variantă față de autoritățile locale, pentru că determină o reducere diferențiată la nivelul UAT-urilor. Adică nu la toată lumea se aplică, efectul nu e la fel. La peste 700 de UAT-uri nu ar fi nevoie de desființare de posturi ocupate. Sunt atâtea UAT-uri, din analiza noastră, care au gestionat eficient organigrama și nu e necesară reorganizarea. La restul ar fi nevoie de reorganizare. Deci acest mecanism nu taie la toată lumea, ci diferențiat”, a continuat Cseke Attila.

Întrebat în cazul celei de-a doua variante de unde s-ar putea tăia banii, ministrul a răspuns: „E vorba tot de o reducere a cheltuielilor. Modalitățile ar fi lăsate la latitudinea autorităților locale. S-ar impune un procent, acela de 10%. Dezavantajul acestui mecanism, din punctul meu de vedere, e acela că acel mecanism lovește în toate UAT-urile”.

Acesta a precizat apoi că , cea cu reducerea cheltuielilor, iar restul coaliției

Ministrul Cseke Attila a mai spus că ar fi preferabil să se ia o decizie anul acesta, ca reforma să fie aplicată de anul viitor, iar efectele ei să fie prinse în bugetul de stat pe 2026.