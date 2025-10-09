Ilie Bolojan insistă pe concedierile colective din și centrală, dând impresia că ceea ce numește reformă administrativă este centrată pe reduceri de personal.

Ilie Bolojan insistă pe concedieri în administrație

a vorbit despre măsurile care ar trebui adoptate pentru a eficientiza adminitrația publică, în emisiunea News Pass cu Laura Chiriac. Deși a precizat că reforma pe care o propune în administrația locală are mai multe componente, Ilie Bolojan a insistat asupra concedierilor colective. În opinia sa acestea ar echivala cu reduceri de cheltuieli la nivel local.

„În ce privește componenta de administrație locală și de reformă a acestei componente a administrației românești, ea este necesară atît din punct de vedere a eficientizării administrației. Nu mai putem să ne permitem o administrație supradimensionată în multe locuri care stă cu mâna întinsă la guvern, așa cum se vede și în această perioadă, iar guvernul nu mai are bani pentru a acoperi acest deficit de funcționare. Iar în același timp să solicite libertăți care țin de autonomia locală, stabilirea salariilor, așa cum consideră autoritatea locală, stabilirea numărului de angajați așa cum consideră or aceste lucruri pot fi făcute doar în anumite limite”, și-a început premierul pledoaria.

Ilie Bolojan susține că reforma în administrație nu înseamnă doar reduceri de personal deși acestea sunt principalele măsuri pe care le propune. El a enumerat mai multe prevederi care ar duce la descentralizarea competențelor la nivel local. În schimb, nu a pomenit nimic deoarece nu există așa ceva, despre măsuri de eficientizare a cheltuielilor la nivelul administrației locale. Iar aceasta este una dintre principalele probleme ale actualei administrații locale.

„Deci reforma administrației este o necesitate. Ea nu înseamnă doar reduceri de personal sau reduceri de cheltuieli. Aceasta este doar o componentă a reformei. Celelalte aspecte înseamnă descentralizări de competențe. Spre exemplu, stabilirea zonelor în care pot funcționa jocurile de noroc, impunerea unei taxe speciale în aceste zone pentru a regla numărul localurilor de jocuri de noroc sau interdicția totală. Creșterea competențelor autorităților locale pentru a deveni factori de dezvoltare pentru aceste localități nu doar o zonă care colecteză puținele impozite și care își asigură plata salariilor”, a mai spus Bolojan.

Prima opțiune a premierului

Premierul a mai spus că este nevoie de măsurile pe care le propune deoarece sunt necesare. El a spus că nu se mai poate continua ca și până acum, cu mimarea măsurilor de reducere a cheltuielilor.

„Eu susțin că aceste reforme sunt absolut necesare. Avem două variante de lucru: să mimăm reforma, adică să deranjăm cât mai puțin locurile în care aem cât mai puțin personal supradimensionat. Aceasta este o ipoteză pe care eu nu o susțin. Am mai încercat să facem acest lucru anii trecuți, când am anunțat că vom face reforme, dar am desființat posturi vacante.

Acest lucru nu ni-l mai putem permite pentru că vine realitatea peste noi. Nu este normal să creștem impozitele la cetățeni, iar în loc ca banii aceștia să meargă la investiții, să tolerăm actuala stare de lucru și să se ducă în cheltuieli de personal care nu sunt acoperite”, a spus Bolojan.

Ce ar vrea Ilie Bolojan în administrație

Șeful Guvernului a subliniat, din nou, că el susține concedierile colective ca măsură de reducere a cheltuielilor în administrație.

„Actuala variantă pe care am susținut-o și am propus-o, în toată această perioadă, atât pentru administrația locală, cât și pentru cea centrală, este să facem reduceri efective. Acolo unde din calcule rezultă că personalul este supradimensionat, reforma efectivă înseamnă reducerea de personal. Dacă doar lucrezi la un anumit nivel de salarizare sau doar la sporuri, anul următor le poți crește imediat, ceea ce am făcut în România de nenumărate ori. Și nu este echitabil nici pentru o comună vecină care are un număr de locuitori aproximativ egal, ca ei să funcționeze eficient, cu un număr mic de angajați, iar cealaltă comună care are un personal supradimensionat, din puținele resurse pe care le are guvernul, în loc să le ducă în investiții, plătește ineficiența acestei primării

Acestea sunt cele două alegeri și fără aceste reduceri de personal efective, fără reduceri de cheltuieli, pentru că nu poți reduce cheltuieli de personal care în administrația românească înseamnă peste 2/3 din cheltuieli, decât lucrând la aspecte de structură care înseamnă număr de angajați unde în mod cert nu este justificat. Acest lucru trebuie să-l facem inclusiv în administația centrală”, a mai spus Bolojan.

Despre concedieri la nivelul administrației centrale

În acest context, Ilie Bolojan a vorbit și despre concedierile colective pe care le preconizează la nivelul administrației centrale. El a spus că până în acest moment nu s-a procedat organizat la reduceri de personal în administrația centrală. Reducerile de personal, din ultimele luni, așa cum arată statisticile oficiale, nu s-au datorat unui demers al guvernului. Drept care, insistă ca astfel de măsuri să fie adoptate în continuare.

„Din punct de vedere al reducerilor efective nu s-a acționat pe acest domeniu în mod direct, decât pe anumite segmente, în anumite instituții, pentru că reducerea de personal nu este o operațiune care se face de pe o zi pe alta. Am intrat pe componenta de sporuri. Dacă vă aduceți aminte, am redus sporul pe componenta de fonduri europene cu 10%, am redus sporul de condiții vătămătoare. S-a lucrat pe aceste zone, cu efecte imediate.

Pe fond trebuie să faci un calcul real al personalului, iar asta trebuie făcută în perioada următoare, Pentru aceasta îți trebuie legislație pentru aproape fiecare instituție, să stabilești noi structuri de personal, să organizezi proceduri pentru reduceri de persona. Gândiți-vă că la Senat, unde s-a făcut o reducere, a durat 3-4 luni până a devenit operațională”, a mai spus Ilie Bolojan.

Prim-ministrul explică dorința de a reduce personal

Potrivit șefului , dacă ar fi început cu concedierile colective, din primele zile ale mandatului său, efectele – economiile cu salariile – s-ar fi văzut în decurs de câteva luni.

„Dacă am fi început cu reducerile de personal, ceea ce nu puteam face de pe o zi pe alta, efectele s-ar fi văzut în lunile următoare. de aceea avem o presiune de timp să începem aceste măsuri pentru că nu se văd de pe o zi pe alta”, a mai spus Bolojan.

Premierul a mai comentat spunând că pentru concedierile din administrația centrală este nevoie de proceduri a căror implementare durează câteva luni. El a insistat că aceste reduceri de personal sunt necesare pentru ca banii să fie dirijați în alte direcții.

„Așa cum v-am spus sunt proceduri prevăzute de lege care durează luni. Dar dacă nu facem acest lucru, toate încasările pe care le avem suplimentar, toate economiile mici pe care le-am făcut vor fi consumate de aceste cheltuieli în perioada următoare. Și este doar o chestiune de timp până când vom ajunge din nou, într-o situație în care, în loc să reducem sumele pe care le împrumutăm sau să le direcționăm către investiții, vom ajunge să plătim dobânzi tot mai mari și să mutăm puținii bani pe care îi avem să-i ducem în zona de salarii și să ajungem într-o situație foarte complicată”, a mai spus Bolojan.

