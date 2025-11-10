B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Reacția lui Ciprian Ciucu, după plângerea penală depusă de CSM: „S-a ajuns, totuși, prea departe. Oana Gheorghiu nu trebuie să se lase intimidată”

Reacția lui Ciprian Ciucu, după plângerea penală depusă de CSM: „S-a ajuns, totuși, prea departe. Oana Gheorghiu nu trebuie să se lase intimidată”

Ana Maria
11 nov. 2025, 00:00
Reacția lui Ciprian Ciucu, după plângerea penală depusă de CSM: S-a ajuns, totuși, prea departe. Oana Gheorghiu nu trebuie să se lase intimidată
Sursa foto: Ciprian Ciucu / Facebook
Cuprins
  1. Ce a spus Ciucu, după ce CSM a depus plângere penală împotriva Oanei Gheorghiu
  2. Ce a spus Oana Gheorghiu de a depus CSM plângerea penală
  3. Ce a precizat CSM despre declarațiile Oanei Gheorghiu

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la Primăria Capitalei, a reacționat după ce Consiliul Superior al Magistraturii a depus o plângere penală împotriva Oanei Gheorghiu.

Ce a spus Ciucu, după ce CSM a depus plângere penală împotriva Oanei Gheorghiu

Ciucu a precizat într-o postare pe Facebook că „Oana Gheorghiu nu trebuie să se lase intimidată”.

“Şefa magistraților o dă pe mâna colegilor ei pe o membră a executivului pentru „delict” de opinie.

S-a ajuns, totuși, prea departe.

Observ un tipar: oamenii cu recunostere profesională aduși de premierul Ilie Bolojan în Guvern cu scopul de a pune umărul la reforme sunt imediat vânați de sistem.

Oana Gheorghiu nu trebuie să se lase intimidată. Mai ales că nu este singură”, a scris Ciprian Ciucu.

Ce a spus Oana Gheorghiu de a depus CSM plângerea penală

Amintim că CSM a depus o plângere penală împotriva Oanei Gheorghiu în urma unor declarații făcute la Digi24.

Vicepremierul a comparat sistemul de pensii al magistraților cu „un fel de Caritas” și le-a transmis judecătorilor că „dacă banii aceia trebuie să se ducă la ei pentru că dau sentinţe îi iau de undeva şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând”.

Este foarte greu să beneficiezi ani de zile, zeci de ani de asta şi dintr-o dată să ţi se spună că nu îl mai ai. Pentru oricine ar fi greu să facă asta. Dar cred că a fost un fel de Caritas acest lucru. Ei au fost prinşi într-un Caritas, care nu putea să dureze la nesfârşit şi oamenii care sunt pragmatici şi raţionali ar trebui să înţeleagă asta.

România nu îşi permite să mai plătească aceşti bani, nu îşi permite să mai aibă pensionari speciali. Nu avem cum. Iar dacă banii aceia trebuie să se ducă la ei pentru că dau sentinţe îi iau de undeva şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând.”, a declarat Oana Gheorghiu.

Ce a precizat CSM despre declarațiile Oanei Gheorghiu

„Afirmaţiile formulate deliberat într-o notă caracterizată de vector emoţional, cu referire la fonduri alocate pentru minori afectaţi de patologii grave, şi comparaţia între situaţia acestora şi garanţiile financiare de independenţă a justiţiei nu pot fi simple opinii personale atunci când provin de la un reprezentant al puterii executive.

Astfel de alegaţii reprezintă atacuri la adresa unei puteri constituționale, care alimentează un discurs periculos ce incită la ură şi discriminare, menit să antagonizeze societatea faţă de corpul profesional al magistraţilor.”, potrivit unui comunicat al CSM.

Tags:
Citește și...
Ministrul Justiției a anunțat că nu a semnat plângerea penală depusă de CSM împotriva vicepremierului Oanei Gheorghiu. Ce motive a invocat Radu Marinescu (VIDEO)
Politică
Ministrul Justiției a anunțat că nu a semnat plângerea penală depusă de CSM împotriva vicepremierului Oanei Gheorghiu. Ce motive a invocat Radu Marinescu (VIDEO)
Ce soluții propune Cătălin Drulă pentru traficul din București și ce părere are despre o eventuală taxă pentru șoferii care intră în Capitală: „Nu mi se pare politica optimă”
Politică
Ce soluții propune Cătălin Drulă pentru traficul din București și ce părere are despre o eventuală taxă pentru șoferii care intră în Capitală: „Nu mi se pare politica optimă”
Cătălin Drulă, despre principalele probleme ale Bucureștiului, care ar trebui rezolvate urgent: „E un flagel în tot orașul”
Politică
Cătălin Drulă, despre principalele probleme ale Bucureștiului, care ar trebui rezolvate urgent: „E un flagel în tot orașul”
Ilie Bolojan a anunțat că se pregătește o nouă cerere de plată de peste 2,5 miliarde de euro granturi din PNRR. La ce vor fi folosiți acești bani
Politică
Ilie Bolojan a anunțat că se pregătește o nouă cerere de plată de peste 2,5 miliarde de euro granturi din PNRR. La ce vor fi folosiți acești bani
Ce spune Daniel Băluţă despre „orașul de 15 minute”: „Ar trebui să fie un deziderat și pentru noi”. Ce presupune acest concept (VIDEO)
Politică
Ce spune Daniel Băluţă despre „orașul de 15 minute”: „Ar trebui să fie un deziderat și pentru noi”. Ce presupune acest concept (VIDEO)
Ce planuri are Daniel Băluță pentru București, dacă va câștiga alegerile pentru Primăria Generală: „Mi-am luat ca și reper anul 2032” (VIDEO)
Politică
Ce planuri are Daniel Băluță pentru București, dacă va câștiga alegerile pentru Primăria Generală: „Mi-am luat ca și reper anul 2032” (VIDEO)
Traian Băsescu desființează strategia candidaților pentru Primăria Capitalei: „Ar fi o minune să câștige”. Cine „a căzut în plasă” (VIDEO)
Politică
Traian Băsescu desființează strategia candidaților pentru Primăria Capitalei: „Ar fi o minune să câștige”. Cine „a căzut în plasă” (VIDEO)
Oana Gheorghiu, reclamată la Parchetul General de CSM. Așa ceva nu s-a mai întâmplat
Politică
Oana Gheorghiu, reclamată la Parchetul General de CSM. Așa ceva nu s-a mai întâmplat
Traian Băsescu comentează cazurile de șpagă pentru înalții demnitari: Suntem la limită! Pericolul văzut de fostul președinte (VIDEO)
Politică
Traian Băsescu comentează cazurile de șpagă pentru înalții demnitari: Suntem la limită! Pericolul văzut de fostul președinte (VIDEO)
Trump: „Îmi plac românii!”… Și totuși Victor Ponta e nemulțumit. Cum interpretează vorbele președintelui SUA
Politică
Trump: „Îmi plac românii!”… Și totuși Victor Ponta e nemulțumit. Cum interpretează vorbele președintelui SUA
Ultima oră
23:59 - O nouă cometă se apropie de Pământ. În ce zi spun specialiștii că va fi cel mai aproape de planeta noastră(FOTO)
23:23 - Va fi extrădat Dani Mocanu în România? Explicațiile ministrului Justiției, după arestarea manelistului în Italia (VIDEO)
23:21 - Tunelul de pe A1, tot mai aproape de finalizare. Ce spune șeful CNAIR despre progresul lucrărilor (VIDEO)
23:02 - Ministrul Justiției a anunțat că nu a semnat plângerea penală depusă de CSM împotriva vicepremierului Oanei Gheorghiu. Ce motive a invocat Radu Marinescu (VIDEO)
22:35 - Alertă alimentară în marile magazine. Ce produse au fost scoase de pe rafturi de urgență
22:15 - Ce soluții propune Cătălin Drulă pentru traficul din București și ce părere are despre o eventuală taxă pentru șoferii care intră în Capitală: „Nu mi se pare politica optimă”
21:58 - Schimbări importante în sistemul de reciclare RetuRO. Ce măsuri pregătește Ministerul Mediului
21:47 - Cătălin Drulă, despre principalele probleme ale Bucureștiului, care ar trebui rezolvate urgent: „E un flagel în tot orașul”
21:20 - Ilie Bolojan a anunțat că se pregătește o nouă cerere de plată de peste 2,5 miliarde de euro granturi din PNRR. La ce vor fi folosiți acești bani
21:14 - ANAF ia la control firmele care organizează evenimente. Ce riscă dacă nu declară veniturile corect