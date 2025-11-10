Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la Primăria Capitalei, a reacționat după ce împotriva Oanei Gheorghiu.

Ce a spus Ciucu, după ce CSM a depus plângere penală împotriva Oanei Gheorghiu

Ciucu a precizat într-o postare pe Facebook că „Oana Gheorghiu nu trebuie să se lase intimidată”.

“Şefa magistraților o dă pe mâna colegilor ei pe o membră a executivului pentru „delict” de opinie.

S-a ajuns, totuși, prea departe.

Observ un tipar: oamenii cu recunostere profesională aduși de premierul Ilie Bolojan în Guvern cu scopul de a pune umărul la reforme sunt imediat vânați de sistem.

Oana Gheorghiu nu trebuie să se lase intimidată. Mai ales că nu este singură”, a scris Ciprian Ciucu.

Ce a spus Oana Gheorghiu de a depus CSM plângerea penală

Amintim că CSM a depus o plângere penală împotriva Oanei Gheorghiu în urma unor declarații făcute la Digi24.

Vicepremierul a comparat sistemul de pensii al magistraților cu „un fel de Caritas” și le-a transmis judecătorilor că „dacă banii aceia trebuie să se ducă la ei pentru că dau sentinţe îi iau de undeva şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând”.

„Este foarte greu să beneficiezi ani de zile, zeci de ani de asta şi dintr-o dată să ţi se spună că nu îl mai ai. Pentru oricine ar fi greu să facă asta. Dar cred că a fost un fel de Caritas acest lucru. Ei au fost prinşi într-un Caritas, care nu putea să dureze la nesfârşit şi oamenii care sunt pragmatici şi raţionali ar trebui să înţeleagă asta.

România nu îşi permite să mai plătească aceşti bani, nu îşi permite să mai aibă pensionari speciali. Nu avem cum. Iar dacă banii aceia trebuie să se ducă la ei pentru că dau sentinţe îi iau de undeva şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând.”, a declarat .

Ce a precizat CSM despre declarațiile Oanei Gheorghiu

„Afirmaţiile formulate deliberat într-o notă caracterizată de vector emoţional, cu referire la fonduri alocate pentru minori afectaţi de patologii grave, şi comparaţia între situaţia acestora şi garanţiile financiare de independenţă a justiţiei nu pot fi simple opinii personale atunci când provin de la un reprezentant al puterii executive.

Astfel de alegaţii reprezintă atacuri la adresa unei puteri constituționale, care alimentează un discurs periculos ce incită la ură şi discriminare, menit să antagonizeze societatea faţă de corpul profesional al magistraţilor.”, potrivit unui comunicat al .