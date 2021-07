Cristian Diaconescu (PMP): Cei 2.200 de aleși locali, și în acest moment, ne acreditează ca o forță politică semnificativă în România (VIDEO)

Cristian Diaconescu, președintele PMP, a explicat că formațiunea pe care o conduce este în reorganizare, dar că rămâne o forță politică semnificativă în România, lucru acredidat de cei 2.200 de aleși locali pe care îi are la nivelul țării.

Fostul ministru Cristian Diaconescu (PMP), la „Se întâmplă acum!” cu Tudor Barbu

Întrebat vineri pe B1 TV cum ar caracteriza mersul de vară al PMP, Cristian Diaconescu a explicat: „Este o problemă de reorganizare. Ce pot să spun este că partidul va rămâne stabil. Ce vedeți din punct de vedere al scandalului public în alte locuri la noi nu se întâmplă. Sunt probleme, unele complicate, sunt și tensiuni, dar situația merge înainte și cei 2.200 de aleși locali, și în acest moment, ne acreditează ca o forță politică cu semnificație în România”.

În aceeași emisiune, fostul șef al diplomației române a vorbit și despre discuțiile pentru numirea unui nou secretar general al NATO, în condițiile în care Klaus Iohannis a fost nominalizat de Politico Europe printre posibilii succesori ai lui Jens Stoltenberg, al cărui mandat expiră în septembrie 2022.

„Discuția în acest moment, într-adevăr, se îndreaptă spre o variantă din Europa de Est (…). Să știți că această distribuție geografică regională se aplică în ceea ce privește Consiliul de Securitate al ONU. Atunci, cum bine știți, noi am candidat alături de Estonia, am fi câștigat, cum se spune, cu o mână legată la spate în comparație cu forța statului estonian, numai că a apărut incidentul cu mutarea ambasadei, prin care am reușit să nemulțumim și partea arabă, și partea israeliană prin prostiile pe care am putut să le exersăm atunci, și ne-am pierdut postul”, a spus printre altele fostul ministru de Externe.