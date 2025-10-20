Cristian Tudor Popescu (CTP) a răbufnit după decizia de neconstituționalitate pronunțată de CCR pe legea pensiilor magistraților promovată de Ilie Bolojan. Jurnalistul a folosit cuvinte grele la adresa judecătorilor și procurorilor beneficiari de pensii speciale.

CTP a răbufnit la adresa magistraților

Într-o intervenție la B1 TV, în emisiunea News Pass cu Laura Chiriac, cunoscutul jurnalist a folosit cuvinte dintre cele mai grele la adresa magistraților. CTP i-a comparat pe aceștia cu o castă asiatică din Antichitate care se consideră superioară celorlalți cetățeni. De asemenea, a vorbit despre lăcomia magistraților cărora nu le pasă că România pierde fonduri europene din .

Jurnalistul a fost solicitat să comenteze declarațiile ministrului Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru. Acesta a avertizat că decizia de neconstituționalitate pronunțată de CCR va duce la pierderea unor sume importante.

„Consecințe concrete (pentru că sunt pierdute fonduri europene prin PNRR – n. red.) pentru cine? Pentru prostime, pentru populime, pentru mocofani pentru că ăștia suntem cu toții în ochii domnilor magistrați și domnilor judecători și doamne de la Curtea Constituțională. Banii aceștia îi privesc pe ei? Le atinge bănușorul lor de la pensiile nesimțite pe care le au? Nu! «200 – 300 de mililoane, dar ce dom’ne ne ia nouă bani? ce ne pasă nouă? Treaba voastră. Vă privește»”, a comentat Cristian Tudor Popescu.

Cum vorbește despre CSM

În acest context, CTP a apreciat că pe lângă lăcomie, magistrații au ajuns să se creadă superiori celorlalți cetățeni. El i-a numit pe aceștia o rasă superioară. Mai mult, a făcut referire la șefa CSM, al cărei nume nu l-a pronunțat, numind-o „viperă radioactivă”

„Aici este și un alt aspect, pe lângă lăcomia acestei cete hrăpărețe care sunt făcătorii de justiție din România, ei mai au și acest dispreț, de natură aproape de castă asiatică din antichitate, față de restul cetățenilor, dincolo de bani. Ei sunt, așa cum a spus vipera aia radioactivă de la CSM, unici, sunt deasupra, ca rasă. Sunt o rasă superioară, nu mai sunt nici măcar o clasă sau o categorie superioară, sunt o rasă, iar noi suntem niște untermensch, niște suboameni care nu merită să fie puși pe aceeași treaptă cu ei, care sunt unici”, a mai spus CTP.

Cunoscutul gazetar a pus pe seama acestei atitudini de superioritate, disprețul față de restul lumii, ceea ce face să nu le pese de pierderea sumelor din PNRR.

„Și atunci au acest tupeu fără margini, acest dispreț față de această țară, să spună: «minte Bolojan nu este vorba despre nici un PNRR, nu se pierd bani din PNRR din această cauză». Asta este după părerea mea, explicația”, a mai comentat jurnalistul.

Decizia Curții Constituționale la care a reacționat CTP

Cunoscutul gazetar a reacționat astfel, cu un comentariu dur, după pe legea pensiilor speciale ale magistraților. Cu o majoritate de 5 la 4, CCR a adoptat o decizie de neconstituționalitate. Potrivit unui comunicat emis de Curte, decizia de neconstituționalitate a fost luată deoarece guvernul condus de nu a respectat procedurile legale.

Conform reglementărilor în vigoare, guvernul trebuia să aștepte 30 de zile ca CSM să emită un aviz pe proiectul legislativ. Legea nu a fost respectată, după cum a recunoscut chiar Ilie Bolojan. El și-a asumat răspunderea pe proiectul legislativ după doar zece zile de la solicitarea avizului .

„Guvernul, prin Ministerul Muncii, a solicitat avizul CSM în data de 22 august, iar angajarea răspunderii Guvernului pe acest proiect a avut loc după 10 zile, în data de 1 septembrie, un termen de aşteptare a avizului consultativ al CSM pe care 4 dintre judecătorii CCR l-au considerat rezonabil. Desigur, standardul fixat de CCR va fi respectat”, a transmis prim-ministrul.