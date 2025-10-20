Decizia Curții Constituționale, prin care a fost admisă obiecția de neconstituționalitate pe legea pensiilor magistraților a fost comentată de mai mulți politicieni, în special din arcul guvernamental.

Cum a comentat Nicușor Dan decizia Curții Constituționale

Președintele a comentat decizia Curții Constituționale privind legea pensiilor magistraților. El a arătat spre politicienii care au reglementat defectuos o privind pensiile, lucru care trebuie corectat.

„Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate. Nu este o poziționare împotriva magistraților, ci corectarea unei prevederi anormale – pensia egală cu salariul – pe care clasa politică a reglementat-o defectuos acum câțiva ani”, a spus Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook.

Președintele a arătat că partidele coaliției și-au asumat reforma pensiilor magistraților, iar după publicarea deciziei, proictul va trebui redactat din nou, ținând cont de susținerile CCR.

„Toate partidele din și-au asumat reforma pensiilor magistraților. Imediat după publicarea Deciziei Curții Constituționale va fi redactat un nou text legislativ, care va ține cont de decizia de azi, prin care pensiile magistraților să fie corectate în mod echitabil pentru societate” a mai transmis Nicușor Dan.

Cum reacționează Guvernul

a refuzat, pe moment, să comenteze decizia Curții Constituționale prin care legea referitoare la pensiile magistraților a fost declarată neconstituțională. Dacă anterior, în prima fază șeful guvernului spunea că va demisiona în cazul unui eșec la CCR, ulterior a revenit asupra acestor declarații.

În acest context, după anunțul venit de la CCR, toată lumea și-a întors privirile către Palatul Victoria, în așteptarea unui punct de vedere. Doar că acesta va întârzia, conform unui mesaj postat de purtătoarea de cuvânt Ioana Dogioiu. Guvernul își rezervă opțiunea de a formula un punct de vedere abia după ce va fi emis comunicatul Curții pe acest subiect.

Decizia Curții Constituționale pe legea pensiilor magistraților a venit, după două amânări, luni, 20 octombrie. La acest moment, pe surse, se vorbește că motivul care a stat la baza hotărârii a fost legat de procedură. Astfel, Guvernul a adoptat proiectul fără să aștepte să treacă termenul de 30 de zile în care Consiliul Superior al Magistraturii trebuia să emită un aviz. Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în parlament pe acest act normativ.

Ce propune liderul UDMR

Decizia Curții Constituționale a fost comentată de liderul UDMR, Kelemen Hunor. În opinia acestuia, Guvernul ar trebui să reia procedura pentru adoptarea proiectului privind pensiile magistraţilor. Mai mult, elspune că ar trebui organizat un referendum pe tema vârstei de pensionare a magistraților.

„Am văzut decizia Curții Constituționale a României prin care ei au declarat neconstituţională legea privind pensiile magistraţilor pe motive extrinseci, deci nu pe conţinut, ci pe procedură. Dacă motivarea deciziei va confirma acest lucru, atunci, din punctul meu de vedere, trebuie să facem două lucruri: şi coaliţia, dar în primul rând Guvernul, trebuie să reia procedura, să trimită proiectul de lege, aşa cum a fost adoptat, în Camera Deputaţilor şi Senat la şedinţa reunită”, a declarat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a explicat că procedura de angajare a răspunderii va putea fi reluată după 30 de zile, pentru același proiect, în condițiile în care va fi respectată procedura legislativă.

„Să aşteptăm 30 de zile şi după aceea să reluăm procedura de angajare a răspunderii şi exact cu acelaşi conţinut să trecem prin Parlament încă o dată legea (…). Acesta e primul lucru care trebuie făcut”, a mai spus Kelemen Hunor pentru Agerpres

Ce spune Kelemen Hunor despre un referendum

În opinia lui Kelemen Hunor, un referendum prin care alegătorii să stabilească care ar trebui să fie vârsta de pensionare a magistraților ar pune punct acestui subiect. El s-a arătat convins că o astfel de consultare ar trece cu o prezență de 90%.

„Şi a doua chestiune ce aş face eu – aş organiza un referendum cu următoarea întrebare: «Sunteţi de acord ca vârsta de pensionare să fie uniformă pentru fiecare cetăţean? Da/Nu». Şi sunt convins că 90% dintre oameni s-ar prezenta la vot şi ar vota să fie vârsta de pensionare aceeaşi pentru fiecare om, indiferent dacă este în armată, în magistratură sau în poliţie. Deci eu aş face acest referendum ca să închidem pentru mult timp de aici înainte acest subiect”, a mai transmis preşedintele UDMR.

Despre un referendum vorbește și liderul USR, Dominic Fritz. El a propus refacerea legii privind pensiile magistraților sau organizarea unui referendum pentru modificarea Constituției.

„Va trebui să citim cu atenţie motivarea. Dacă legea este respinsă pe o problemă de procedură, o refacem. Dacă legea este respinsă pe fond, adică dacă nu este constituţional să desfiinţăm pensiile speciale, atunci USR va propune un referendum pentru modificarea Constituţiei. Avem, cu adevărat, voinţa să reformăm statul. De aceea, Guvernul trebuie să meargă mai departe. Pensiile speciale sunt testul de curaj şi de rezistenţă al Guvernului.

Majoritatea românilor cere să fie eliminată această nedreptate, iar noi, partidele, avem datoria să găsim o rezolvare. Credinţa USR este că rolul statului e să motiveze performanţa prin salarii corecte, nu competiţia cine se pensionează primul. Statul trebuie să funcţioneze pentru toţi cetăţenii, nu doar pentru unii privilegiaţi, a scris politicianul USR, pe Facebook.

Cum a comentat liderul deputaților PNL decizia Curții Constituționale

Șeful deputaților PNL, Gabriel Andronache, a declarat că, în situaţia în care decizia Curții Constituţionale a decis că proiectul privind pensiile magistraţilor este neconstituţional din motive extrinseci, se poate relua procedura de adoptare de la zero cu acelaşi conţinut sau cu unul diferit.

„Aşteptăm o motivare a Curţii Constituţionale. Înţeleg că deocamdată vorbim despre un comunicat sau despre ştiri pe surse. În măsura în care aceasta este soluţia pe care o pronunţă Curtea Constituţională, da, aşteptăm motivarea, procedura este simplă. În situaţia în care se ajunge la concluzia că din motive extrinseci legea pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea este neconstituţională se va proceda la respingerea acestui proiect de lege şi, în mod evident, se poate relua procedura de la zero cu acelaşi conţinut al legii sau cu un alt conţinut”, a explicat Andronache.

Potrivit acestuia, din perspectivă constituţională, lucrurile sunt simple şi clare. Andronache a precizat că, decizia Curții Constituționale va trebui să fie luată ca model și pentru alte proiecte legislative.

„Judecătorii Curţii Constituţionale au avut în faţă un proiect de lege. Din punctul meu de vedere, este o inovaţie. Se pare că cei de la CCR au extins cumva aspectele legate de aceste avize şi asupra avizului CSM. Rămâne de văzut ce vor spune în motivare. Atât timp cât motivarea va conţine o astfel de chestiune, de acum înainte Parlamentul României va trebui să ţină cont de acest aspect şi de fiecare dată când vorbim despre un aviz CSM proiectul de lege va trebui să aştepte intervalul de timp despre care am discutat”, a transmis parlamentarul PNL.

Ce reacție a avut șeful Senatului la decizia Curții Constituționale

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, după decizia Curții Constituționale că, în funcţie de motivarea Curţii, va fi adoptat un nou proiect în coaliție. Potrivit spuselor sale, procedura de adoptare a legii ar putea fi reluată, o soluție fiind și asumarea răspunderii Guvernului. Șeful Senatului a subliniat că premierul nu are niciun motiv să demisioneze.

„Nu am cum să comentez, evident, decizia CCR. Am spus că, din punctul meu de vedere, premierul nu are de ce să demisioneze. Din perspectiva Guvernului, şi-a îndeplinit obiectivul, respectiv de a pune în acord cu jaloanele din PNRR şi aşteptările românilor o temă sensibilă mult aşteptată. Mai departe, vedem în funcţie de motivare, de care va fi decizia în coaliţie, se reia procedura, se reia parcursul, mai sunt încă lucruri de pus la punct, e cam prea la cald ca să pot să am un răspuns”, a afirmatMircea Abrudean.

Întrebat dacă premierul ar putea să-şi angajeze din nou răspunderea pentru acest proiect, Abrudean a spus că va depinde de acesta și de coaliție.

„Este şi aceasta este o soluţie, totdeauna, sigur, depinde foarte mult de ceea ce doreşte premierul să facă în continuare şi de ce se discută în coaliţie”, a precizat Mircea Abrudean.

Ce comentează senatorul Vasile Blaga

Senatorul PNL Vasile Blaga, unul dintre veteranii partidului, a declarat după decizia Curţii Constituţionale privind pensiile magistraţilor, că aceste acte tebuie respectate. El a precizat că, în situația în care motivarea este pe formă, premierul poate să revină, după 30 de zile, și să promoveze un alt act normativ.

„Nu am discutat niciodată deciziile CCR, ele se aplică, să vedem despre ce este vorba, să vedem motivaţia, pentru că, dacă este pe formă, atunci, sigur, premierul nu are decât să revină înapoi după ce trec 30 de zile, chiar dacă avizul CSM este consultativ. Dar, deciziile Curţii trebuie respectate. (…) Nu s-au respectat 30 de zile pentru avizul CSM, care oricum este consultativ. Aplicăm decizia şi premierul nu are decât, după 30 de zile, să-şi asume răspunderea”, a afirmat Blaga.