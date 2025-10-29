CTP îl desființează pe Sorin Grindeanu. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat, în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, decizia președintelui Nicușor Dan de a semna numirea Oanei Gheorghiu ca viceprim-ministru, chiar dacă PSD, prin Sorin Grindeanu, și-a exprimat opoziția.

a salutat hotărârea președintelui României, apreciind-o ca pe un gest de susținere a valorilor și a punctat meritele Oanei Gheorghiu pe care le are în proiectele civice în care s-a implicat, printre care construcția unui spital pentru copiii bolnavi de cancer, realizat din donații.

CTP îl desființează pe Sorin Grindeanu. Ce critici i-a adus

Gazetarul a catalogat atacurile lui Grindeanu ca fiind, mai degrabă, motivate politic, menite să lovească în , folosindu-se numirea Oanei Gheorghiu drept pretext.

“Așteptam această decizie a președintelui Nicușor Dan, ca printre cele mai importante momente ale mandatului său de până acum. Era extrem de important ce face în această situație. De ce? Pentru că lui Grindeanu-Știucă, cum văd ca ați titrat, i se fâlfâie coada de doamna Oana Gheorghiu.

Acest clănțău politic habar n-are cine este Oana Gheorghiu, ce a făcut. Nu mai vorbesc de să fi mers vreodată să vadă spitalul pentru copiii bolnavi de cancer și multe, multe alte inițiative cetățenești făcute de la zero, de la iarbă verde, numai prin atragere de donații, numai prin managementul propriu, fără nimic de la stat. Dimpotrivă, cu eforturi după aceea de a apăra spitalul construit de dânsa și de Carmen Uscatu, din curtea spitalului de stat Marie Curie, de a-l apăra după aceea de atacurile hrăpărețe ale statului.

Ce treabă are Grindeanu cu toate astea? De ce a făcut această nouă serie de onduleuri din gât și din buze, cu ‘nu se poate așa ceva’, domnule, compromiteți relațiile cu America, dezastru diplomatic ireparabil… A dat cu tot ce i-a venit la mână. De ce? Pentru că el are treabă cu Ilie Bolojan, nu cu doamna Oana Gheorghiu.

A fost un prilej perfect, ca și altele, să lovească în Ilie Bolojan, debitând enormitățile alea”, a spus Cristian Tudor Popescu.

Ce a spus CTP despre numirea Oanei Gheorghiu

“Că de aceea am scris ce am scris. Am scris că, cu siguranță, Washingtonul, azi noapte, la 12 noaptea românească, a observat și a evaluat postarea aia din februarie a doamnei Oana Gheorghiu și a spus, ‘dom’le, trebuie să recurgem la măsuri rapide de retorsiune pentru că Oana Gheorghiu e un pericol pentru Statele Unite, e un risc de securitate, domnule. Așa că retragem 600 de soldați ca să ne apere de Oana Gheorghiu’.

Am dus lucrurile în ad absurdum ca să se înțeleagă câtă… hai să nu mai folosesc cuvinte agresive, ce e în capul domnului Grindeanu și a altora ca el, și n-a fost numai asta.

Au fost televiziuni care au făcut clacă de înfierare, aseară, pe aceeași temă: ‘Nenorocire, se poate? Cum să spună așa ceva de Trump?’. Să știți că cu această ocazie, eu cred că mai înțelegem un lucru, cei care mai vrem să raționăm”, a mai adăugat jurnalistul.

Ce a spus CTP despre retragerea unor trupe americane din România

Pe subiectul retragerii temporare a unor trupe americane din România, CTP a fost tranșant. A calificat decizia drept „greșită” și „împotriva strategiei Pentagonului”. El a insistat că diplomația română trebuie consolidată prin legături profesionale cu Departamentul de Stat și figuri precum Marco Rubio, nu prin gesturi menite să „lingușească” președintele american.

“În ce constă reproșul justificat adus diplomației române, că nu are relații suficiente, consistente, eficiente cu Washingtonul? Păi, în spatele acestor afirmații se află constant, de luni de zile, ideea că trebuie să ne facem loc pe undeva, pe la un cuscru, pe la un vecin de noră, pe la cineva de pe la Casa Albă, vreun fiu, vreun nepot, ceva, să ne facem loc ca să îl linguşim pe Trump. Să-i spunem, ‘O, generosule! O, lăptosule! O, soare pletosule!’.

Pentru că, făcând lucrurile astea, el să zică: ‘da, dom’le, România e bună’. Deci, abordare mai imbecilă decât asta, e greu de imaginat. Ceea ce trebuie să facă, și nu a făcut suficient democrația românească, este să aibă legături serioase, solide, legături asigurate de profesioniști ai diplomației cu Secretariatul de Stat al Statelor Unite. Și, în primul rând, cu Marco Rubio, care este un om extrem de serios, un profesionist de înaltă clasă și cu care se pot stabili relații.

Credeți că stă Trump să se uite după România, acum? Important este secretarul de stat Rubio și toți cei care sunt acolo răspunzători în jurul lui. Acolo trebuie să stabilim relații și relații diplomatice-profesioniste, nu să ne ducem să-l gâdilăm sub coadă pe Trump, care își poate arăta, din când în când, și aiureala în decizii”, a spus Cristian Tudor Popescu.