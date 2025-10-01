Cum arată planul lui Călin Georgescu? Călin Georgescu, fost candidat la președinție, a fost invitat recent la Marius Tucă Show, unde a prezentat un așa-zis plan pentru România. Printre punctele acestuia se regăsește și o propunere care a stârnit valuri de reacții: transformarea leului într-o monedă stabilă, echivalentă cu lira sterlină.
Fostul candidat a structurat „planul de țară” în cinci puncte:
Georgescu a subliniat că actualii guvernanți, de șase luni de când conduc, nu au prezentat niciun plan concret.
Planul lui Călin Georgescu a fost rapid ironizat online. Comentariile au mers de la glume absurde până la critici dure.
Un utilizator a scris pe Reddit:
„Ba oameni buni, ăla e un leu dacic numit deu, care valorează cât 5 lire sterline și e moneda folosită de Illuminati. Doar Guru deține rezerva cu moneda asta.”
Altul a punctat lipsa de consistență potrivit Adevărul:
„Deci o serie de platitudini și sofisme pentru cei săraci cu duhul. Asta nu e plan. Dar hai să vedem definiția unui plan: «Proiect elaborat cu anticipare, cuprinzând o suită ordonată de operații destinate să ducă la atingerea unui scop». Așadar, unde e planul? Eu văd aici doar scopuri sau aspirații. Și sunt sigur că dacă te uiți la tot interviul, e plin de aiureli, bazaconii, aberații, silogisme care fac idiotul de pe TikTok să creadă în el și să se simtă inteligent: «Ia uite, dom’le, ce bine le zice». Dar, dacă asta vrea poporul, să fie primit..”
Un alt utilizator adaugă, cu sarcasm:
„Nu mai bine facem noi un leu = un bitcoin? Măcar să știm o treabă.”
Mulți au remarcat caracterul „fantasmagoric” al ideii:
„De ce nu 1 leu = 1000 lire, să fim toți bogați?”
Un alt internaut a ironizat:
„Dacă mă uit la ăștia, ajung la concluzia că câinele meu are MBA în finanțe și îi depășește de departe la nivelul de cunoștințe economice.”
Nici moderatorii emisiunii, Marius Tucă și Ion Cristoiu, nu au scăpat de critici. Un utilizator a scris: „Tuca și Cristoiu… exemple de indivizi care nu înțeleg contextul lumii în care trăiesc și care nu doresc să-și termine cariera frumos.”
Alții au remarcat că jurnaliștii nu l-au întrebat cum anume ar putea fi pus în practică acest plan.
Un rezumat ironic al dezbaterii sună astfel:
„Călin Prostescu: taxe și impozite mici, aș face leul egal cu lira sterlină, o țară curată și îngrijită. Ăsta este planul. Ei nu au niciun plan. Păcat că nu a venit nimeni cu întrebarea: «Cum ați fi făcut asta?» Din păcate pentru el, ce a zis acolo nu se numește plan, ci obiective”.
Departe de a fi privit ca un proiect realist, planul lui Călin Georgescu a fost perceput de internauți drept o colecție de obiective fără mijloace concrete de realizare.