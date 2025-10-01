B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Cum arată planul lui Călin Georgescu? Fostul candidat a structurat „planul de țară” în cinci puncte

Cum arată planul lui Călin Georgescu? Fostul candidat a structurat „planul de țară” în cinci puncte

Ana Maria
01 oct. 2025, 16:04
Cum arată planul lui Călin Georgescu? Fostul candidat a structurat planul de țară în cinci puncte
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce conține planul lui Călin Georgescu
  2. Cum au reacționat utilizatorii de pe Reddit?
  3. Ce spun criticii despre planul lui Călin Georgescu
  4. Cum a fost văzut rolul jurnaliștilor
  5. Concluzie: plan sau aspirații?

Cum arată planul lui Călin Georgescu? Călin Georgescu, fost candidat la președinție, a fost invitat recent la Marius Tucă Show, unde a prezentat un așa-zis plan pentru România. Printre punctele acestuia se regăsește și o propunere care a stârnit valuri de reacții: transformarea leului într-o monedă stabilă, echivalentă cu lira sterlină.

Ce conține planul lui Călin Georgescu

Fostul candidat a structurat „planul de țară” în cinci puncte:

  1. Legi simple și clare.
  2. Funcționari instruiți, capabili să aplice legea.
  3. Taxe și impozite reduse.
  4. O monedă sigură și stabilă – „1 leu va fi egal cu o liră sterlină”.
  5. O țară curată și îngrijită.

Georgescu a subliniat că actualii guvernanți, de șase luni de când conduc, nu au prezentat niciun plan concret.

Cum au reacționat utilizatorii de pe Reddit?

Planul lui Călin Georgescu a fost rapid ironizat online. Comentariile au mers de la glume absurde până la critici dure.

Un utilizator a scris pe Reddit:

„Ba oameni buni, ăla e un leu dacic numit deu, care valorează cât 5 lire sterline și e moneda folosită de Illuminati. Doar Guru deține rezerva cu moneda asta.”

Altul a punctat lipsa de consistență potrivit Adevărul:

„Deci o serie de platitudini și sofisme pentru cei săraci cu duhul. Asta nu e plan. Dar hai să vedem definiția unui plan: «Proiect elaborat cu anticipare, cuprinzând o suită ordonată de operații destinate să ducă la atingerea unui scop». Așadar, unde e planul? Eu văd aici doar scopuri sau aspirații. Și sunt sigur că dacă te uiți la tot interviul, e plin de aiureli, bazaconii, aberații, silogisme care fac idiotul de pe TikTok să creadă în el și să se simtă inteligent: «Ia uite, dom’le, ce bine le zice». Dar, dacă asta vrea poporul, să fie primit..”

Un alt utilizator adaugă, cu sarcasm:

„Nu mai bine facem noi un leu = un bitcoin? Măcar să știm o treabă.”

Ce spun criticii despre planul lui Călin Georgescu

Mulți au remarcat caracterul „fantasmagoric” al ideii:

„De ce nu 1 leu = 1000 lire, să fim toți bogați?”

Un alt internaut a ironizat:

„Dacă mă uit la ăștia, ajung la concluzia că câinele meu are MBA în finanțe și îi depășește de departe la nivelul de cunoștințe economice.”

Cum a fost văzut rolul jurnaliștilor

Nici moderatorii emisiunii, Marius Tucă și Ion Cristoiu, nu au scăpat de critici. Un utilizator a scris: „Tuca și Cristoiu… exemple de indivizi care nu înțeleg contextul lumii în care trăiesc și care nu doresc să-și termine cariera frumos.”

Alții au remarcat că jurnaliștii nu l-au întrebat cum anume ar putea fi pus în practică acest plan.

Concluzie: plan sau aspirații?

Un rezumat ironic al dezbaterii sună astfel:

„Călin Prostescu: taxe și impozite mici, aș face leul egal cu lira sterlină, o țară curată și îngrijită. Ăsta este planul. Ei nu au niciun plan. Păcat că nu a venit nimeni cu întrebarea: «Cum ați fi făcut asta?» Din păcate pentru el, ce a zis acolo nu se numește plan, ci obiective”.

Departe de a fi privit ca un proiect realist, planul lui Călin Georgescu a fost perceput de internauți drept o colecție de obiective fără mijloace concrete de realizare.

