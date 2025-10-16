Reformele în educație abia de acum vor urma, a susținut Daniel David. Ministrul Educației a afirmat că până în prezent au fost implementate măsuri de austeritate, de care era nevoie pentru a face rost de bani pentru burse și salariile în sistem până la finele anului. Reformele abia de acum vor începe. David a vorbit și despre implicarea politicului în sistemul de învățământ.

Ce a spus Daniel David despre reformele în educație

„La preluarea celui de-al doilea mandat, în prima săptămână credeam că vom continua reformele angajate în primul mandat și că voi putea implementa aspectele din raportul ‘QX’. În câteva zile, toată logica s-a schimbat. Guvernul a intrat într-o linie de austeritate accentuată, chiar măsuri de criză bugetar-fiscală.

Aceste măsuri de criză fiscal-bugetară au adus o serie de schimbări care ne-au ajutat financiar să avem până la sfârșitul anului și au provocat paradigmele vechi pe care le aveam în sistem. Acum, după ce ne-am stabilizat, reformele de abia de acum încep, până acum am luat măsuri de criză fiscal-bugetară”, a declarat Daniel David.

Ministrul s-a referit apoi cu precădere la învățământul dual. „Între aceste reforme, învățământul dual este fundamental pentru că noi, în educație, spunem că vrem să formăm competențe, pentru că mai multe competențe ne duc spre mai multe profesii și ocupații, legați de societate și de piața muncii. (…). Liceele tehnologice trebuie să se transforme în timp în școli duale, până în anul 2029”, a explicat acesta.

David a mai afirmat că își dorește reducerea efectelor negative ale austerității asupra profesorilor.

„Sindicatele de aceea există: să facă . Iar ei au angajat proteste până luna decembrie. Să nu vă imaginați că au oprit protestele, doar că nu le mai fac zilnic, ci probabil le fac săptămânal. Eu am spus sindicatelor adevărul și ceea ce le pot spune ca ministru: aceste măsuri au avut aceste efecte, care ne-au salvat salariile și bursele. Toți vrem să reducem efectele măsurilor fiscal-bugetare, dar o să putem face lucrul acesta în timp și ca priorități le am pe acestea două”, a mai declarat Daniel David, potrivit .

Ce a spus Daniel David despre politizarea sistemului de învățământ

Acesta a mai afirmat că politicul nu are ce căuta în educație. O posibilitate ar fi ca șefii de inspectorate școlare să fie numiți de minister, spune el. Cât despre directorii de școli, aceștia ar trebui să ocupe funcțiile prin concurs.

David a precizat că rectorii de universități nu ar trebui să fie implicați în partidele politice.

„Am vorbit foarte des despre rolul politicului în educație și am spus că trebuie să problematizăm, să vedem dacă inspectorul general ar trebui să fie echivalentul prefectului pentru guvern, adică echivalentul ministrului Educației în județe, să ne asumăm explicit. Nu spun că așa trebuie făcut, spun că este o posibilitate.

Dar cam acolo ar trebui să se oprească influența politică, nicidecum la nivelul directorului. De aceea vreau să facem concursuri și nu numiri. Noi am putea să prelungim mandatele, am putea să facem numiri temporare. La nivel de director vreau să avem concursuri, ca oamenii să fie siguri, stabili pe poziție, patru ani și asta le dă și o forță”, a mai declarat Daniel David.