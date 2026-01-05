B1 Inregistrari!
De ce nu mai plătește statul prima zi de concediu medical. Explicațiile ministrului Sănătății

Mirela Ionela Achim
05 ian. 2026, 08:14
Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății. Sursa foto: Alexandru Rogobete / Facebook
Cuprins
  1. De ce nu mai e plătită prima zi de concediu medical
  2. Ce excepții vor exista de la regulă, potrivit ministrului Robogete

Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății, a declarat că decizia Guvernului de a nu mai plăti prima zi de concediu medical este o măsură „tranzitorie” menită să descurajeze concediile medicale fictive. Ministrul a precizat că banii astfel economisiți vor fi investiți tot în sănătate.

De ce nu mai e plătită prima zi de concediu medical

„S-a dovedit peste tot că se abuzează de ele (de concediile medicale – n.r.). Din măsurile din vara trecută care au redus semnificativ, dar nu suficient, numărul de concedii medicale de scurtă durată, care formau acele punți, s-au economisit în medie 1,2 miliarde de lei. (…)

(Măsura) are două obiective principale și anume de a reduce fenomenul concediilor medicale fictive, dar și de a reașeza oarecum finanțele în interiorul sistemului de sănătate, pentru că cu banii economisiți din primele șase luni pentru concediile medicale fictive, am reușit să introducem în luna septembrie 41 de molecule noi în lista de compensate pentru pacienții oncologic, pentru pacienții cu boli rare și pentru alte categorii de pacienți”, a declarat Alexandru Robogete, pentru Antena 3 CNN.

Ce excepții vor exista de la regulă, potrivit ministrului Robogete

Acesta a mai precizat că în multe țări din UE prima, a doua și chiar a treia zi de concediu medical nu sunt plătite de nimeni. „Portugalia nu plătește primele două zile. În Franța nu se plătesc primele două zile. În Belgia, în funcție de tipul de asigurare, nu se plătește prima, a doua sau a treia zi, deci practic asta se întâmplă peste tot”, a punctat Robogete.

Legea intră în vigoare de la 1 februarie și va avea câteva excepții.

„Sigur că acolo vom ține cont de toate aceste particularități care într-adevăr există pentru anumite categorii bolnavii oncologici, bolnavii cu talasemie, de exemplu, care se duc odată la câteva săptămâni să facă transfuzie. Există particularități de care sigur că din punct de vedere medical vom ține cont”, a mai explicat ministrul Sănătății.

