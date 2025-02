Diana Șoșoacă: „Sunt atât de importantă încât și Putin când vorbește, tot de mine vorbește. Avem o relație fantastică, strânsă, și cu doamna Zakharova” / “Veți avea surprize, surprize” (VIDEO)

a declarat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, că are o relație „fantastică și strânsă”, atât cu , cât și cu Maria Zakharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, și că așteaptă să dezvolte o relație similară cu Donald Trump.

„La mine, în birou, vin ambasadorii tuturor țărilor, și interzise, și neinterzise”

Diana Șoșoacă a făcut referire și la Nicolae Ceaușescu, în contextul unei apologii pe care a susținut-o în Parlamentul European.

“Dar de ce să nu-l laud? Să aibă de unde să învețe, le dau mură în gură ce politică externă să facă. Păi am ajuns eu să fac politica externă a Uniunii Europene? Eu fac parte din grupul de prietenie, grupurile de țări, cu Mashreq-ul.

Țările arabe au luat legătura cu mine. La mine, în birou, vin ambasadorii tuturor țărilor, și interzise, și neinterzise, mai puțin Rusia, că dacă aș putea, l-aș invita și pe ambasadorul rus să vină în biroul meu de la Strasbourg sau de la Bruxelles. Deocamdată sunt interziși, dar când vor fi liberi, de abia aștept. Cum au venit absolut toți din toate țările cu care avem relații, vreau să vă spun că mă înțeleg foarte bine cu cei din China”.

Șoșoacă a comentat și o parte din interviul cu ambasadorul Rusiei la București, în care a spus că dacă totuși un om a venit la ambasada Rusiei, asta încă nu îl face un agent al Kremlinului.

“Domnule, sunt atât de importantă încât și Putin când vorbește, tot de mine vorbește, credeți-mă. Deci avem o relație fantastică, strânsă, și cu doamna Zaharova. De abia aștept să am o relație la fel de strânsă și cu domnul Trump. Cu doamna Ursula von der Leyen n-am o relație atât de strânsă”.

„Veți avea surprize, surprize”

Întrebată dacă și ea se va duce la Mar-a-Lago ca Victor Ponta, Șoșoacă a răspuns:

“Nu pot să vă devoalez ce voi face în următoarele săptămâni, dar veți avea surprize, surprize.

După Venezuela, o să vedeți unde o să merg.

Deocamdată am fost în Parlamentul European și am făcut bine tot ceea ce am făcut. I-am stârnit și pe alții, că a doua zi, o mare parte din parlamentari au cerut, inclusiv de la S&D și PPE, deci de la socialiști și liberali, au cerut un vot de blam împotriva Ursulei von der Leyen”.