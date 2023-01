Drulă (USR): Multe cifre sunt cosmetizate, multe facturi sunt pitite. PSD și PNL vor să cumpere timp, să rămână la Putere și să-și țină clientela mufată la banul public. România are două clase – Noi, oamenii cinstiți, și privilegiații (VIDEO)

Cătălin Drulă, președintele USR, a declarat joi, pentru B1 TV, că multe cifre privind creșterea economică și deficitul sunt cosmetizate. Adevărul tot iese la iveală, dar pe PNL-iști și PSD-iști nu-i interesează decât să câștige timp, așa încât să câștige , să rămână la Putere și să-și țină în continuare clientela mufată la banul public.

Drulă a mai susținut că practic avem o Românie cu două clase: una formată din oamenii cinstiți, muncitori, plătitori de taxe, și clientela PSD/PNL.

Liderul USR a mai afirmat că românii pe bună dreptate sunt nemulțumiți, căci nivelul lor de trai a scăzut, iar PNL și PSD înțeleg acest lucru: „atunci există această istorie de a fugi de nota de plată a guvernării”. Drulă nu e convins că rotativa premierilor se va produce, iar președintele PSD, Marcel Ciolacu, va accepta să fie prim-ministru din luna mai. De altfel, Drulă a susținut de mai multe ori că, probabil, PSD va încerca chiar să plece de la Putere pentru ca, la alegerile din 2024, să nu deconteze . O strategie pe care PSD a mai aplicat-o și în trecut.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Drulă: Guvernanți anunță încasări mari. De fapt, sunt taxele tot mai mari pe care le plătesc românii

„Dacă se întâmplă rotativa, eu încă am dubii, că e ultimul an înainte de alegeri. PSD are tradiția să fugă de consecințele unei guvernări cam cu un an înainte de alegeri. Deci rămâne de văzut dacă va prelua Ciolacu această funcție. Încă am dubii. În orice caz, această preocupare a lor de împărțire e strict ciolan… Ce efect au aceste lucruri, ce înseamnă strategia economică pe care o au, care e o strategie inflaționistă?

Aceste prețuri care cresc de nu se mai opresc… Avem de la lună la lună record de . Economiștii spun că nu se va opri. E o erodare, de fapt, că dacă ai un salariu și o inflație timp de un an de 16%, însemană că salariul tău a scăzut cu 16%. E o metodă de a finanța bugetul statului.

Ne anunță de încasări mai mari, de sume din taxe mai mari. E o finanțare din inflație. E un tip de politică economică nocivă, că scade încrederea oamenilor și a investitorilor în această economie. cresc”, a declarat Drulă, pentru B1 TV.

Drulă (USR): Mai bine o duce doar clientela PSD și PNL

Liderul USR a mai susținut că e evidentă nemulțumirea justificată a românilor. În această guvernare, a punctat el, singurii care o duc mai bine sunt cei pe care PSD și PNL îi țin mufați la banul public.

„Deci cine o duce mai bine în această guverrnare? Acea clientelă politică. alți domni și domnișoare legați de partidele din această camarilă sinecuristă de partide. Doar ei o duc mai bine. Românii o duc tot mai rău și de asta eu cred… Văd o mare nemulțumire și pe bună dreptate.

Eu simt și văd din datele noastrre o mare nemulțumire socială. În ce fel asta se va transforma, eu nu pot să prezic viitorul, dar aceste partide văd și ele că lumea e nemulțumită și atunci există această istorie de a fugi de nota de plată a guvernării”, a mai susținut președintele USR.

Cătălin Drulă (USR): Cifrele privind creșterea economică sunt cosmetizate

Drulă a insistat apoi că cifrele cu care se tot laudă Guvernul PSD – PNL – UDMR sunt „cosmetizate”.

„ . Ați văzut că INS anunță creșteri record. Au spus că am crescut cu 5% pe trimestrul doi al anului, apoi au anunțat că de, fapt, era cu 1%.

Acum au închis cu un deficit mai mare decât cel prognozat și nici deficitul pe cash nu e cel real, că sunt facturi pitite. Pe final de an n-au plătit toate facturile, au plătit ce era maxim obligatoriu. Din acea compensare pe energie sunt încă niște miliarde bune.

În principiu, între jumate de procent din PIB și un procent din PIB nu se reflectă în deficit pentru a cosmestiza aceste cifre. Dar nu poți la infinit. Se vede la un moment dat pe deficitul calculat prin metodologia ESA, se vede în aceste corecții.

Dar ce-i interesează e să cumpere timp, că PSD și PNL n-au decât un program politic: cum să rămânem tot noi la putere, iar cei care sunt legați și câștigă bani datorit nouă să rămână mufați la banul public – o Românie cu două clase: noi, ăștia, ceilalți, care plătim impozite, care trag din greu, micii antreprenori, cei care muncesc cinstit zi de zi și ”, a mai declarat președintele USR, Cătălin Drulă, pentru B1 TV.