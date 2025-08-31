Elena Lasconi, mesaj pentru Ilie Bolojan. Ce greșeală ar trebui să evite premierul: „Simt din nou frica cetățenilor”

Primarul municipiului Câmpulung Muscel, , îl avertizează pe Ilie Bolojan că cea mai mare greșeală într-o societate capitalistă este să ti investițiile.

Elena Lasconi, fost candidat în alegerile prezidențiale, este cea care l-a nominalizat, pentru prima oară, anul trecut, pe Ilie Bolojan ca posibil premier. Datorită ei, popularitatea acestuia a crescut și a fost posibilă cooptarea lui în echipa de conducere a PNL.

În contextul măsurilor de austeritate propuse de actualul premier și a suspendării investițiilor prin fonduri europene până la finalul anului, Elena Lasconi a ținut să-i arate care este situația la primăria pe care o conduce. Într-un mesaj pe Facebook, ea a arătat că a cheltuit foarte mulți bani pentru documentațiile necesare atragerii fondurilor europene.

„Cea mai mare greșeală într-o societate capitalistă este să tai investițiile. Cea mai mare. Vă atrag atenția că la Câmpulung am cheltuit puținii bani din buget pentru documentații, pentru a atrage fonduri europene. De cinci ani muncim pe brânci pentru a transforma proiectele în realitate. Vorbesc despre peste 30 de investiții”, i-a transmis Elena Lasconi, lui Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook.

Edilul i-a cerut lui să se pună în locul său, să-și imagineze că ar mai fi primar, iar un premier i-ar comunica că nu va mai putea continua investițiile din fonduri europene.

„Mă întreb ce ați fi făcut dacă vreunul dintre prim-miniștrii, din perioada în care ați fost primar, v-ar fi comunicat printr-o ordonanță, din pix, că nu veți mai continua proiectele pe fonduri europene? Am respectat legea, termenele de achiziție. Cred că știți că o licitație durează chiar și doi ani, doar trăim în România birocratică.

Cu trei oameni la achiziții și cu peste 30 de proiecte pe fonduri europene e extrem de complicat. Am început licitațiile pentru spitale și școli. Acum sunt în derulare cele pentru blocuri. Analiza trebuie făcută pentru fiecare UAT în parte pentru că situațiile sunt diferite și au specificul lor. Nu e vorba de matematică. E vorba despre investiții și mai ales despre oameni”, a mai transmis Elena Lasconi.

Elena Lasconi îi atrage atenția că este nevoie ca proiectele derulate prin Compania Națională de Investiții (CNI) trebuie să continue.

„Domnule Bolojan, la Câmpulung avem două proiecte în derulare: construirea primei creșe din municipiu și construirea pieței centrale agroalimentare, singura din Câmpulung. Proiectul pieței a fost blocat politic vreme de zece ani. După zece ani m-am luptat să îl deblochez, am participat la toate ședințele tehnice de la Ministerul Dezvoltării, fiind în sit am lucrat la obținerea avizelor pentru autorizația de construire aproape doi ani.

CNI a organizat licitația și, din păcate, a câștigat o firmă extrem de neserioasă care nu a făcut nimic. Ar trebui reluată licitația, dar ați distrus această posibilitate tot printr-o ordonanță. După 15 ani credeam că blestemul pieței se va sfârși. Nu ai cum să blochezi un proiect de extremă urgență pentru o comunitate. Toți producătorii stau în frig și în ploaie pentru că noi ne-am făcut datoria din contractul cu MDLPA și am demolat piața”, a mai scris primarul din Câmpulung.

Elena Lasconi atrage atenția că doleanțele pe care le prezintă sunt în numele locuitorilor orașului pe care îl conduce. Elena Lasconi spune că aceștia au început să se teamă din nou. Doar că acum sunt speriați de pe care a instituit-o Bolojan. Oamenii se tem că vor tremura de frig, pentru că nu vor mai avea bani, la iarnă, de scumpiri și de celelalte majorări de taxe și impozite

„Creșterea TVA a crescut și nemulțumirile oamenilor. După ce am scăpat de manipularea prin frică din ultimul an simt din nou frica cetățenilor. Frica de a nu mai avea ce pune pe masă, frica pierderii locului de muncă. Teama de a sta în frig la iarnă. Nu vreau să am dreptate, dar dacă nu revizuiți ordonanța ucigătoare de proiecte pe fonduri europene, dacă nu vă temperați cu măsurile absurde făcute din birou, peste trei ani, la alegerile parlamentare, există riscul să ne trezim cu o majoritate izolaționistă. De acolo și până la dictatură mai e doar un pas”, avertizează Lasconi.

Ea face apel la rațiune și îni cere să nu schimbe România în rău pentru umătoarele decenii. De altfel, Elena Lasconi nu este singurul primar care a criticat actul normativ care oprește investițiile în funcție de gradul de realizare în care se află.

„Domnule Bolojan, apelez la rațiune, la omul care știu că sunteți: acțiunile dumneavoastră de acum pot schimba în rău România următoarelor decenii! Analizați situația din fiecare UAT. Nu matematic! Analizați-o în funcție de nevoile comunităților și nu renunțați la investiții”, a concluzionat Lasconi.