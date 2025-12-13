Monica Macovei consideră că prescripția pentru în cazul faptelor grave ar trebui scoasă din . În opinia sa, magistrații și procurorii care tergiversează procesele și anchetele ar trebui să răspundă.

Monica Macovei propune eliminarea prescripției

Fostul ministru al Justiției din perioada 2004 – 2007 consideră că marile dosare de corupție s-ar încheia mai repede dacă prescripția pentru faptele grave ar fi scoasă din Codul Penal. Monica Macovei consideră că procurorii și judecătorii care trag de timp și tergiversează dosarele cu infracțiuni grave, pentru a se ajunge la termenul de prescripție ar trebui dați afară din .

„Prescripția trebuie modificată în Codul Penal, și asta nu mai depinde de judecători și procurori, și scoasă. În cele mai multe țări democratice nu există prescripție pentru infracțiunile grave. Le stabilești pentru că n-o să le faci pentru faptele mărunte. Este vorba despre prescripția răspunderii penale. Peste cât timp, dacă nu te-a prins și nu ești condamnat definitiv, nu te mai poate căuta nici condamna, nici ancheta. De ce să fie termenul acesta? Pentru că este vina autorităților că nu l-au prins mai repede și nu l-au condamnat mai repede. De ce să dea 20 de termene?”, a declarat Monica Macovei la B1 TV.

Potrivit spuselor sale, dacă o anchetă sau un proces durează prea mult este vina autorităților. Ea nu vede logica pentru care un judecător trebuie să dea 20 de termene într-un dosar. Chiar dacă avocații cer amânări pentru diferite aspecte, judecătorul decide ca procesul să se judece și să pună capăt tergiversărilor. În opinia sa, toți judecătorii care acceptă prelungirea proceselor fără rost, ar trebui excluși din magistratură

„Eu pe toți judecătorii care au aplicat prescripția și au lungit procesele, pentru că ei sunt de vină… avocații cer, au dreptul să ceară pentru clienții lor, dar judecătorii trebuie să spună gata, judecăm, pe toți i-aș fi dat afară. În alte țări se poate. Să facă CSM dacă vrea să mai aibă credibilitatea”, a mai spus Monica Macovei.

Eliminarea prescripției nu este dorită de politicieni

Monica Macovei susține că eliminarea prescripției este o soluție pentru ca și marii infractori să nu mai scape de justiție. Ea spune că acest lucru nu este dorit, însă, de politicieni. De altfel, majoritatea dosarelor de mare corupție vizează lideri ai partidelor care nu au interes să scape de o portiță care îi salvează de pușcărie.

„Modificarea prescripției în Codul Penal se poate face. Eu am încercat să o fac, în 2005, și îmi aduc aminte în Comisia Juridică de la Camera Deputaților, parlamentarii se opuneau, cred că toți, și eu insistam și argumentam, iar la un moment dat era președinte al comisiei Sergiu Andon și a spus: «Gata. Și iaurtul are termen de garanție» Cam la nivelul acesta ar fi discuția”, a arătat fostul ministru.

Monica Macovei, despre prescripția pentru fraudele cu fonduri europene

În acest context, a vorbit despre practica Curții de Justiție a Uniunii Europene pe care CCR și ÎCCJ refuză să o pună în aplicare. Curtea Europeană de Justiție a stabilit că prescripția nu se aplică la fraudele cu fonduri europene. Cu toate acestea, instanțele românești, la indicația Curții Constituționale și ale ÎCCJ refuză să aplice aceste decizii, a explicat Monica Macovei.

„Curtea de Justiție a UE (CJUE – n.red.) poate decide pe interesele legate de Uniunea Europeană, în toate statele membre…Chiar în noiembrie, anul acesta, 2025, Comisia Europeană a pus o întrebare CJUE, cred că văzând ce se întâmplă în România, să reconfirme această chestiune cu prescripția: Comisia a vrut să clarifice dacă se aplică mai întâi deciziile CJUE sau deciziile CCR sau ÎCCJ? Și CJUE a spus, pe 15 noiembrie, că deciziile sale sunt superioare și se aplică cu prioritate în fața deciziilor CCR și ÎCCJ”, a arătat fostul ministru.

Ea a precizat că s-a făcut referire la decizii mai vechi ale Curții Constituționale care au făcut aplicabilă prescripția retroactiv, pentru fapte vechi din 2014, ceea ce este neconstituțional.