Gabriela Firea a fost trecută pe linie moartă în organizația PSD București, fiind avansată la poziția de coordonator politic pe regiunea București – Ilfov. Mandatul său a fost marcat de două eșecuri personale majore, înfrângerea în alegerile pentru Primăria Generală în fața lui Nicușor Dan.

Gabriela Firea nu mai conduce PSD București

Într-o declarație publică, în fața jurnaliștilor, a anunțat că i-a predat lui Daniel Băluță șefia PSD București. Gabriela Firea i-a urat acestuia să câștige alegerile și nu a scăpat ocazia de a se victimiza. Astfel, ea a pus eșecurile din fața lui Nicușor Dan pe seama unor „sabotaje” care ar fi vizat-o.

„Tocmai pentru ca Daniel (Băluță – n. red.) să nu treacă prin ceea ce am trecut eu și să nu fie o victimă, așa cum am fost eu, din punct de vedere politic, vrem să-i oferim absolut toate instrumentele necesare și umane. Acestea sunt cele mai importante, spun eu, sprijinul uman, sinceritatea noastră, coagularea echipei, de asemenea, forța politică și forța administrativă.

Împreună cu domnul președinte interimar Sorin Grindeanu și cu colegii noștri de la cele șase sectoare, am decis să-i predam ștafeta din punct de vedere politic colegului meu Daniel Băluță. Este vorba despre ștafeta Organizației PSD a Municipiului București”, a declarat Gabriela Firea.

Firea a cedat în fața lui Băluță

Gabriela Firea a transmis, într-o postare publică, sâmbătă dimineață, că nu va candida pentru . Ea a declarat că nu are resentimente și că îi va oferi lui Daniel Băluță toată susținerea de care va avea nevoie. Ea a lăsat să se înțeleagă că predarea ștafetei este un gest normal. În acest sens a amintit despre candidatura sa din 2016, când a preluat conducerea PSD București.

„O fac cu inima deschisă, cu sinceritate, fără să am resentimente. Și eu, la rândul meu, în 2016, când am candidat, am preluat coordonarea Organizației PSD a Municipiului București și cred că a fost un lucru bun. Acum, prin paralelism și similitudine, fac acest gest de onoare.

Nu cred că trebuie să ne legăm de funcții, ele nu sunt veșnice. Mai aveam doi ani de mandat, dar cred că acum este momentul oportun să predau ștafeta lui Daniel. Am totală încredere că va coordona chiar mai bine această organizație. Oricum vom lucra îndeaproape, dat fiind faptul că mă onorează”, a mai spus Firea.

Avansată la coordonarea regiunii București – Ilfov

Gabriela Firea a pierdut conducerea organizației PSD București, cea mai importantă din țară. În schimb, i-a oferit coordonarea zonei București-Ilfov, ca vicepreședinte. Ea va face parte din echipa actulului șef al social-democraților, care va fi prezentată la congresul din 7 noiembrie.

„Sunt multe de spus, dar cred că mai multe sunt de făcut și vrem să fim deja în campanie electorală, atunci când va fi anunțată legal, până atunci avem dreptul politic să facem precampanie electorală și să-i convingem din nou pe bucureșteni că un candidat social-democrat cu fața întotdeauna către nevoile oamenilor este ceea ce trebuie să aibă în continuare capitala României”, a mai spus Firea.

Gabriela Firea a condus PSD București din 2016. Ca șef al organizației a înregistrat două eșecuri personale, la alegerile locale din 2020 și 2024. În ambele rânduri a pierdut în fața lui Nicușor Dan. Acesta a fost votat în număr mare de bucureșteni. Ea a dat de înțeles că și-ar fi dorit să candideze la scrutinul din 7 decembrie. Partidul și Daniel Băluță au fost de altă părere.