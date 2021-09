Florin Cîţu, întrebat dacă s-a gândit să demisioneze: Niciodată! Eu nu sunt un om iresponsabil, să las România în prag de iarnă fără Guvern. Metoda Dragnea e adoptată de alţi colegi (VIDEO)

Florin Cîţu a declarat că nici nu se pune problema să renunțe la funcția de prim-ministru, așa cum cere USR PLUS pentru a reveni în coaliția de guvernare. Acesta a repetat apoi că, spre deosebire de USR PLUS, el nu va recurge la „metoda Dragnea”, adică nu-și va da jos propriul guvern.

Florin Cîţu, replici pentru USR PLUS

Întrebat, miercuri, dacă a luat în calcul retragea din fruntea Guvernului, pentru a pune punct crizei politice, Florin Cîţu a răspuns: „Niciodată! Eu nu sunt un om iresponsabil, să las România în prag de iarnă fără Guvern, când avem deja probleme: valul 4, preţurile la energie, salariul minim, bugetul pe anul viitor. Să arunci România în aer… Eu nu sunt un iresponsabil!”.

Acesta a ținut apoi să sublinieze că „metoda Dragnea este adoptată de alţi colegi, dar nu va fi niciodată adoptată de mine”.

Tot miercuri, Ludovic Orban, liderul PNL și contracanddiatul lui Cîțu în cursa pentru șefia partidului, a afirmat că preşedintele Klaus Iohannis poate rezolva criza politică, iar soluţia o reprezintă “un tete-a-tete de 15 minute”.

Întrebat dacă el crede că Orban are dreptate, Cîțu a spus: „Președintele decide dacă vrea să aibă o discuţie şi cu cine. Eu mereu am spus: soluţia era simplă, un ministru al Justiţiei imediat (în locul lui Stelian Ion de la USR PLUS, pe care l-a demis – n.r.), care să-şi facă treaba şi să nu obstrucţioneze actul de justiţie. Nu a fost această soluţie, erau altele. Retragerea moţiunii… Vedem care sunt soluţiile”.