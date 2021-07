Florin Cîțu preia oficial atribuțiile de ministru interimar al Finanțelor. Printre altele, premierul a cerut execuția bugetară pe toate capitolele la fiecare minister și instituție publică

Florin Cîțu va prelua, începând de vineri seară, atribuțiile de ministru interimar al Finanțelor, informează Biroul de presă al Guvernului, care a precizat că, din noua funcție, premierul a solicitat printre altele de la Ministerul Finanțelor execuția bugetară pe toate capitolele la fiecare minister şi instituţie publică, pentru fiecare lună, precum şi cheltuielile de personal.

Premierul Florin Cîțu preia oficial atribuțiile de ministru interimar al Finanțelor, începând de vineri seară

„Prim-ministrul Florin Cîţu îşi va prelua în această seară atribuţiile de ministru interimar al Finanţelor. Preluarea atribuţiilor se va face la sediul Guvernului României. Din această nouă funcţie, de ministru interimar, premierul a solicitat de la Ministerul Finanţelor execuţia bugetară pe toate capitolele la fiecare minister şi instituţie publică, pentru fiecare lună, precum şi cheltuielile de personal. Prim-ministrul a solicitat şi situaţia proiectelor de investiţii la cinci luni şi cât mai repede, la şase luni. Săptămâna viitoare vor avea loc mai multe întâlniri pentru a debloca proiectele întârziate de la Ministerul Finanţelor”, a precizat Biroul de presă al Guvernului, potrivit Agerpres.

Vestea vine în contextul în care, joi, Florin Cîțu l-a remaniat din funcție pe Alexandru Nazare. Premierul spunea că ministrul a avut posibilitatea să își dea demisia, dar a preferat să fie revocat.

„Am avut o discuție cu liderii coaliției, marți seara, în care am anunțat că am cerut demisia ministrului Finanțelor Publice. Acesta a anunțat că nu își dă demisia și ar prefera să fie revocat. Astăzi după încă o discuție cu liderii coaliției, am trimis președintelui Iohannis cererea de revocare a domnului Alexandru Nazare din funcția de ministru al Finanțelor. De asemenea, am trimis și propunerea de interimar ca acesta să fiu eu. Domnul ministru Nazare a avut posibilitatea să își dea demisia a preferat să fie revocat. Toți liderii coaliției au fost informați încă de marți seara”, spunea primul-ministru.

Demis din funcție, Alexandru Nazare a vorbit despre mandatul său, dar și despre relația dintre el și premier pe B1 TV, joi seară, la Actualitatea cu Tudor Mușat.

„Pozițiile mele pe anumite acte normative în Guvern au fost ferme. Nu mi-am propus să fiu un ministru de Finanțe comod, mi-am propus să fiu un ministru de Finanțe respectat. Ca atare, în momentul în care nu aveam resurse pentru anumite tipuri de cheltuieli sau când exista pericolul să depășim țintele de deficit, atunci evident că mi-am exprimat dezacordul”, spunea Alexandru Nazare.

„În privința conferințelor de presă, nu știu dacă l-ar fi avantajat pe premier să ies în mai multe conferințe de presă”, mai afirma Alexandru Nazare.