Florin Cîțu: Vom găsit o formulă de compensare, poate un voucher, ca mereu când prețurile la energie cresc mult, să intre acest mecanism / Voi discuta cu partidele responsabile, că mai sunt și iresponsabili (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat, joi, că va avea o discuție cu „toate partidele politice responsabile din Parlament” pentru găsirea unei strategii care să asigure independența energetică a Romțniei. Șeful Guvernului a vorbit despre posibilele cauze ale creșterilor de prețuri la energie și a punctat că e nevoie de un mecanism care să intre automat în vigoare când astfel de situații excepționale se mai petrec. Deocamdată, Guvernul caută soluții pe termen scurt, pentru această iarnă.

Florin Cîțu, despre creșterile de prețuri la energie

Despre cauzele creșterii prețurilor, premierul a afirmat: „Am prezentat deja câteva soluții. S-ar putea să fie ambele (și plafonare, și compensare), s-ar putea să fie doar compensare. Am început cu o analiză pentru a înțelege exact ce s-a întâmplat. A fost o liberalizare care a venit prea târziu și într-un moment în care rețruile creșteau în toată Europa și s-au suprapus aceste două lucruri. Pe lângă această liberalizare, sunt și elemente structurale – trecerea de la producția de energie poluantă, cum are România pe cărbune, către energia verde. Am închis o mină în Hunedoara, care nu mai era profitabilă, dar prdoucea ceva. Nu s-au făcut investiții ani de zile și capacitatea de producție nu a crescut. Anul acesta am importat în mare parte energie, prețurile au crescut în toată Europa și noi am importat la aceleași prețuri, deci sunt mai mulți factori”.

„Ce vorbim azi sunt soluții pe termen scurt, pentru această iarnă. Ar trebui să găsim un mecanism care să intre normal în astfel de situații, nu să dăm Ordonanță de fiecare dată. Acestea sunt situații excepționale. Vom găsit această formulă de compensare, poate putem să o facem cu un voucher ceva, ca de fiecare dată când prețurile cresc mult, să intre acest mecanism în vigoare.

Voi avea o discuție cu toate partidele politice responsabile din Parlament, că mai sunt și iresponsabili, despre o strategie care să ducă către independența energetică a României sau să asigure securitatea energetică a României. Vreau să ne asumăm cu toții această strategie”, a mai declarat premierul Florin Cîțu.