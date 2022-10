Gabriel Liiceanu: Nicăieri în UE, niciodată, n-a existat o țară cu un președinte care să aibă un prim-ministru și un ministru al Învățământului plagiatori. E rușinea Europei!

„Nicăieri în Uniunea Europeană, niciodată, de 32 de ani, n-a existat o țară cu un președinte care să aibă un prim-ministru și un ministru al Învățământului plagiatori. Nu există așa ceva. Este rușinea Europei”, a declarat Gabriel Liiceanu, scriitor și filosof, pentru , potrivit .

Despre proiectul „România Educată”, inițiat de președintele Klaus Iohannis, Liiceanu a spus că e „o rușine”, „acest penibil, ridicol”.

Liiceanu, critici la adresa președintelui Iohannis

Întrebat cum vede lipsa de reacția a lui Iohannis la scandalul de plagiat al lui Sorin Cîmpeanu, , filosoful a răspuns: „Acolo cazul este mult mai grav. A făcut o declarație, în urmă cu nu știu câte luni, care ar putea fi sculptată în piatra președinției lui: „ la doctorate, voi crede în permanență că plagiatul este un furt”. Toleranță zero a fost reacție zero. Toleranță zero – reacție zero”.

Gabriel Liiceanu a mai susținut că Iohannis ar trebui să o numească în funcția de consilier prezidențial pentru

Educație pe jurnalista Emilia Șercan, cea care a descoperit plagiatele a numeroși politicieni în ultimii ani, inclusiv

De asemenea, Liiceanu a mai atras atenția că, prin noile Legi ale Educației, Sorin Cîmpeanu încerca să-i albească de acuzația de plagiat nu doar pe alții, ci și pe el însuși.

Ce spune Liiceanu despre plagiatul premierului

Cât despre faptul că premierul Nicolae Ciucă a semnat actul de demisie a lui Cîmpeanu, scriitorul a remarcat faptul că e vorba de un „moment comic” – „un plagiator semnează demisia altui plagiator”.

Întrebat despre situația premierului Nicolae Ciucă, , Gabriel Liiceanua răspuns: „Este gravă, din punctul lui de vedere, pentru că eu nu cred că societatea civilă, care dă iarăși semne că poate și că t , se va opri”.