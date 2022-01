George Simion, după atacul cu cerneală: Îi înțeleg pe cei de la USR, scad în sondaje... Iată practic cine sunt adevărații extremiști! (VIDEO)

George Simion, colider AUR, a declarat luni, pentru B1 TV, că persoana care l-a stropit cu cerneală, la acțiunea AUR de la Iași, e un membru sau simpatizant USR. Simion a spus că USR-iștii sunt extremiști și au reacționat astfel pentru că scad în sondaje.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin pe B1 TV.

George Simion, reacție după ce a fost stropit la o un eveniment

Întrebat dacă cel care l-a stropit cu cerneală chiar e de la USR, așa cum a spus anterior, Simion a răspuns: „Membru sau simpatizant. Era domnul cu soția lui, am văzut o doamnă foarte fanatică așa, puternic ideologizată pe zona de neomarxism, care era foarte supărată pe noi. Îi înțeleg pe cei de la USR, scad în sondaje… Am văzut și postarea dlui cu calul, dlui Iulian Bulai, în care invita toți ieșenii să ne atace. Am mai văzut un senator de la USR care spune că așa trebuie să ni se întâmple. Iată practic cine sunt adevărații extremiști, cei de la USR. La mitingurile și acțiunile noastre nu s-a întâmplat niciodată așa ceva!”.

„Nu ne temem! După ce au aruncat cu cerneală, ne-am dus înapoi în sânul oamenilor și am stat în mijlocul lor încă o oră bună. Mă bucur că a fost o sărbătoare frumoasă”, a mai spus Simion.

Întrebat dacă au purtat măști, că din imagini se vede că n-au avut, Simion a răspuns: „Nu, n-am purtat, doamnă, măști, că noi suntem politicieni din ăștia fără măști. Unii USR-iști râdeau de mine că dacă purtam mască (eram protejat). Eu cred că e o atitudine condamnabilă și nu-i înțeleg pe cei de la USR, dar asta e treaba… Bine măcar că, din toate informațiile pe care le avem, că se renunță la nivel internațional la certificatul ăsta verde, pentru care am militat așa tare să nu fie introdus. Se pare că pandemia devine endemică, nu vom mai avea probleme și vom reuși, după doi ani de coșmar, să terminăm cu această nebunie COVID19”.

Ce spune Simion despre acuzația că a înscenat totul

Întrebat cum răspunde acuzațiilor că și-a înscenat totul pentru a atrage atenția, coliderul AUR a răspuns: „Cum am regizat? Am stârnit un război ideologic între noi și USR și un fanatic USR a aruncat cu cerneală în mine? Sau am pus pe cineva la cale ca să i se facă dosar penal? Că s-a ajuns la dosar penal… Cine riscă dosar penal și închisoare? Ca să ce, să mă ajute pe mine? Normal (că s-au sesizat autoritățile) atât timp cât e un demnitar al statului e atacat cu ceva, putea să fie acid sulfuric. În sfârșit o atitudine normală din partea autorităților”.

Întrebat dacă n-ar fi trebuit să depună, totuși, plângere ca să descurajeze astfel de atitudini pe viitor, Simion a răspuns: „păi, în primul rând, să le descurajeze cei de la USR, care se bucură foarte mult că am fost loviți cu cerneală. În al doilea rând, în asemenea caz trebuie să se sesizeze autoritățile”.