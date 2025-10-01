Călin Georgescu, la ieșirea de la IPJ Ilfov, a făcut câteva declarații. Georgescu, aflat sub control judiciar după ce a fost trimis în judecată pentru mai multe infracțiuni grave, s-a prezentat miercuri la sediul IPJ Ilfov pentru a semna documentele impuse de instanță. Ca de fiecare dată, zeci de simpatizanți l-au așteptat în fața instituției, l-au aplaudat și i-au scandat numele.

Georgescu, la ieșirea de la IPJ Ilfov. Ce a spus, în fața jurnaliștilor

„Adevărul lor este minciună. (…) Acuzele aduse mie sunt false. Dacă se pretinde că nu sunt false, le cer acuzatorilor mei să demonstreze că nu sunt false.

În ceea ce mă privește, cel mai aprig judecător este conștiința mea și dacă Dumnezeu vrea să stau în picioare, voi sta în picioare, indiferent de câte piedici mi se vor pune”, a declarat Georgescu, potrivit Știripesurse.

După scurta declarație, politicianul a mers printre susținătorii săi, le-a strâns mâna și a schimbat câteva cuvinte cu aceștia.

Călin Georgescu, aflat sub control judiciar. Cum s-a ajuns aici

La începutul lunii iulie 2025, procurorii au anunțat că l-au trimis în judecată pe Călin Georgescu și l-au acuzat de promovarea cultului unor persoane responsabile de crime de război și de propagarea ideologiei legionare, prin referiri repetate la Ion Antonescu și Corneliu Zelea Codreanu.

Dosarul său este strâns legat de descoperirile făcute după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale, în decembrie 2024. Atunci, polițiștii au oprit în Prahova un autoturism condus de Andrei Florin Lup, în care se afla și mercenarul . În mașină au fost descoperite arme și muniție, despre care anchetatorii susțin că urmau să fie transportate la București.

În februarie 2025, ancheta a fost extinsă. Descinderile desfășurate în mai multe județe au dus la o captură impresionantă: grenade, lansator de grenade, arme de foc automate, sute de cartușe și materiale explozive. Procurorii au precizat că gruparea coordonată de Potra intenționa să se infiltreze în protestele din București și să provoace violențe.

Ce noi acuzații i se aduc lui Călin Georgescu

Pe 16 septembrie 2025, Georgescu a fost trimis din nou în judecată, de această dată alături de Horațiu Potra. Cei doi sunt acuzați de:

complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale

răspândirea de informații false

Conform rechizitoriului, rețeaua condusă de Potra și sprijinită de Georgescu a acționat ca o structură organizată, cu scopul de a submina stabilitatea constituțională și de a pune în pericol siguranța națională.