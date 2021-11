Gheorghe Flutur (PNL): Am fost atât de ”inspirați”, că am făcut campanie în acvariu. Ne-ați văzut în toată splendoarea 4 luni / Nu vă ascund că sunt nemulțumiri și va trebui cu mare inteligență să le gestionăm (VIDEO)

Gheorghe Flutur, prim-vicepreședinte PNL, a declarat joi, pentru B1 TV, că încă mai sunt tensiuni în PNL, iar acestea trebuie gestionate cu mare atenție. Flutur a mai afirmat că, în actuala configurație a guvernului, el și colegii săi trebuie să depună eforturi să fie vizibili cu politica lor liberală. Acesta a explicat și de ce UDMR a rămas în noul Cabinet, deși PNL și PSD aveau și singure majoritatea.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Gheorghe Flutur, despre tensiunile din PNL

„Sunt două feluri (de tensiuni) și ne aparțin amândouă. Unele vin din vară, că am avut congres și am fost atât de ”inspirați” că am făcut o campanie în acvariu. Dvs ne-ați văzut în toată splendoarea patru luni și știți bine că a fost congresul. Dl Orban s-a supărat că așa a fost situația la congres, n-a ieșit el, și au continuat și după congres aceste chestiuni.

Gândiți-vă că l-am avut la ultimul Birou politic pe dl Orban și a susținut să nu facem această coaliție. A fost mai complicat. La noi, la liberali, oamenii sunt mai vocali. Nu e de azi, asta e istoria noastră. Important e până la urmă votul majorității și mergem înainte.

Nu vă ascund că sunt nemulțumiri și va trebui cu mare abilitate și inteligență să le gestionăm, că oamenii întreabă ce ministere avem și cum vom fi vizibili noi cu politica liberală. Dar trebuei să venim cu înțelepciune. Noi am avut 24% în alegeri, nu 51%. Am fost acolo la negocieri, nu e chiar așa simplu, că e și UDMR”, a declarat Gheorghe Flutur, pentru B1 TV.

De ce mai e UDMR în Guvern dacă PNL și PSD au și singure majoritatea?

Flutur a explicat apoi de ce liberalii au vrut ca UDMR să rămână în noul guvern, deși ar fi avut majoritatea și doar cu social-emocrații.

Gheorgeh Flutur: UDMR au fost onești și corecți cu noi, s-au ținut de cuvânt. În istoria noastră de 20 de ani eu am participat la coaliții cu UDMR

Răzvan Zamfir: Vedeți că acum e cu PSD…

Gheorgeh Flutur: Acuma astea sunt nuanțe. Într-o negociere politică… Nu ne concurăm cine cu cine e, eu nu cred că era un gest fairplay să susținem să plece UDMR. Ei au fost și vor rămâne de stabilitate.

Răzvan Zamfir: Ce stabilitate ofereau când guvernau cu PSD și ALDE împotriva Justiției…