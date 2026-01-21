Sorin Grindeanu denunță manipulările propagandei guvernamentale menite să justifice măsurile de austeritate impuse populației. Liderul PSD susține că echipa Bolojan a proiectat un dezastru care nu există în realitate.

Sorin Grindeanu denunță propaganda guvernamentală

susține că premierul Ilie Bolojan și colaboratorii săi au prezentat o situație falsă, un , ca să justifice măsurile extrem de dure aplicare populației. Sorin Grindeanu spune că toate acestea vor ieși la suprafață când va fi analizată execuția bugetară pe anul 2025. Potrivit spuselor sale, situația reală a finanțelor țării este diferită de „proiecția dezastrului” care a servit drept justificare pentru politica de austeritate.

Politicianul social-democrat susține că majorarea TVA, una dintre cele mai controversate măsuri adoptate de guvernul Ilie Bolojan nu a dat rezultate spectaculoase. El consideră că, în realitate este vorba despre un eșec din perspectiva încasărilor, deoarece sub Alexandru Nazare nu a colectat mai mulți bani la buget.

„Ceea ce s-a întâmplat prin mai-iunie e o «moștenire grea», mascată sub un deficit extraordinar care se dovedește a nu fi fost real. Ce taxe, în afară de creșterea TVA-ului de la 19 la 21%, iar încasările la bugetul de stat au fost semnificativ la fel, chiar dacă a crescut TVA. Ce lucruri extraordinare s-au întâmplat? ”, se întreabă retoric Grindeanu conform antena3.ro.

Mult zgomot pentru mai nimic

Sorin Grindeanu a mai spus că Ilie Bolojan și colaboratorii săi au vorbit mult, în 2025, dar au fost puține acțiuni concrete implementate. Iar acest lucru se va vedea din execuția bugetară la final de an. El recunoaște că deficitul a fost mare., dar nu se poate vorbi despre un dezastru așa cum a fost proiectat de la .

„Când te uiți, măsurile care au fost adoptate pe parcursul anului 2025 și care s-au aplicat în lunile rămase au fost foarte puține. Se va vedea la final că dezastrul proiectat nu există”, a conchis Grindeanu.

Acuzațiile lui Grindeanu vin într-o perioadă tensionată în coaliție, în condițiile în care Ilie Bolojan vrea să implementeze politica de concedieri colective la nivelul administrației. Deși au fost parte la adoptarea tuturor pachetelor de austeritate, social-democrații încearcă să se delimiteze de politicile lui Bolojan îndreptate împotriva populației.

Cu atât mai mult cu cât tensiunile încep să se vadă și în societate, românii fiind din ce în ce mai nemulțumiți de ceea ce se întâmplă. Cu atât mai mult cu cât perioada de austeritate pare că se va prelungi, iar povara fiscală pusă pe umerii cetățenilor va fi și mai mult îngreunată cu noi măsuri. Iar acest lucru se răsfrânge, în special, asupra categoriilor vulnerabile, pensionari, bolnavi, persoane cu dizabilități.