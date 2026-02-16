Sorin Grindeanu a propus ca miniștrii de resort să prezinte, în coaliție, liniile directoare cu privire la anumite decizii pe . Astfel, vor fi evitate situațiile neplăcute care ar putea apărea.

Sorin Grindeanu vrea să fie informat despre politica internă

Liderul a declarat că toți reprezentanții partidelor din coaliție au fost de acord cu această propunere. , a spus Sorin Grindeanu, vor trebui să prezinte aspectele de importanță înainte de adoptarea unor decizii importante de politică externă. El a precizat că, astfel, s-ar evita situațiile neplăcute, precum cele din cazul SAFE sau acordul Mercosur, în care partidele au fost puse în fața faptului împlinit.

„Am cerut în coaliţie şi toată lumea a fost de acord, să se vină cu un raport, sau cu o prezentare, că nu vreau să spun că cer raportul miniştilor, că nu sunt prim-ministru, pe anumite decizii de politică externă. Am avut în ultimele luni câteva decizii la care coaliţia nu a fost parte, pornind de la Mercosur, continuând cu SAFE”, a explicat liderul PSD într-o intervenție la România TV.

El a vorbit despre deplasările ministrei de Externe, Oana Țoiu, la diferite reuniuni, la Washington, unde s-a discutat despre aspecte care implică interesul României. Drept care era necesar ca și membrii coaliției să fie puși la curent.

„Am văzut în presă zilele trecute cum doamna ministru, foarte bine că a fost la Washington şi a vorbit la un summit despre pământuri rare, resurse şi aşa mai departe. Înţeleg că zilele viitoare va mai fi un summit la Washington, pe energie. Foarte bine! Doar că astea sunt lucruri care angajează România pe foarte mulţi ani de acum înainte şi ar fi bine ca românii să ştie la ce se înhamă”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD îi cere mai multă transparență lui Miruță

În acest context, Sorin Grindeanu a pomenit și despre , cu care se laudă actualul ministru al Apărării, Radu Miruță. El a subliniat că este vorba despre bani obținuți sub formă de împrumuturi. Or, în acest context, ministrul care angajează aceste credite trebuie să dea dovadă de transparență și să arate cum sunt alocate fondurile.

„Când luăm 16 miliarde pe SAFE, ca să vă dau un exemplu, să ştiţi că e foarte bine că se iau aceşti bani, dar sunt credit, sunt împrumuturi, la o dobândă bună, e adevărat, dar sunt împrumuturi. Românii trebuie să ştie cum se cheltuie acei bani”, a spus Grindeanu.

El a adăugat că toată lumea din coaliţie a fost de acord cu aceste aspecte. Atât USR, cât și premierul Ilie Bolojan s-au angajat ca într-o săptămână sau două sp prezinte „liniile directoare” ale politicii externe.

„Politica externă nu e făcută de o cabală, aşa, de un grup restrâns. E vorba tot de politică care ţine de o coaliţie, până la urmă, şi atunci şi pe acest domeniu trebuie să discutăm cum se discută pe toate celelalte domenii. Toate aceste dezbateri sunt necesare”, a subliniat liderul PSD.