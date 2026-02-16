B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Grindeanu schimbă regulile în coaliție. Liderul PSD cere mai multă transparență pe deciziile de politică externă

Grindeanu schimbă regulile în coaliție. Liderul PSD cere mai multă transparență pe deciziile de politică externă

Adrian Teampău
16 feb. 2026, 23:36
Grindeanu schimbă regulile în coaliție. Liderul PSD cere mai multă transparență pe deciziile de politică externă
Sorin Grindeanu Sursa foto: Captură video - Partidul Social Democrat / Facebook
Cuprins
  1. Sorin Grindeanu vrea să fie informat despre politica internă
  2. Liderul PSD îi cere mai multă transparență lui Miruță

Sorin Grindeanu a propus ca miniștrii de resort să prezinte, în coaliție, liniile directoare cu privire la anumite decizii pe politică externă. Astfel, vor fi evitate situațiile neplăcute care ar putea apărea.

Sorin Grindeanu vrea să fie informat despre politica internă

Liderul PSD a declarat că toți reprezentanții partidelor din coaliție au fost de acord cu această propunere. Miniștrii de resort, a spus Sorin Grindeanu, vor trebui să prezinte aspectele de importanță înainte de adoptarea unor decizii importante de politică externă. El a precizat că, astfel, s-ar evita situațiile neplăcute, precum cele din cazul SAFE sau acordul Mercosur, în care partidele au fost puse în fața faptului împlinit.

„Am cerut în coaliţie şi toată lumea a fost de acord, să se vină cu un raport, sau cu o prezentare, că nu vreau să spun că cer raportul miniştilor, că nu sunt prim-ministru, pe anumite decizii de politică externă. Am avut în ultimele luni câteva decizii la care coaliţia nu a fost parte, pornind de la Mercosur, continuând cu SAFE”, a explicat liderul PSD într-o intervenție la România TV.

El a vorbit despre deplasările ministrei de Externe, Oana Țoiu, la diferite reuniuni, la Washington, unde s-a discutat despre aspecte care implică interesul României. Drept care era necesar ca și membrii coaliției să fie puși la curent.

„Am văzut în presă zilele trecute cum doamna ministru, foarte bine că a fost la Washington şi a vorbit la un summit despre pământuri rare, resurse şi aşa mai departe. Înţeleg că zilele viitoare va mai fi un summit la Washington, pe energie. Foarte bine! Doar că astea sunt lucruri care angajează România pe foarte mulţi ani de acum înainte şi ar fi bine ca românii să ştie la ce se înhamă”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD îi cere mai multă transparență lui Miruță

În acest context, Sorin Grindeanu a pomenit și despre programul SAFE, cu care se laudă actualul ministru al Apărării, Radu Miruță. El a subliniat că este vorba despre bani obținuți sub formă de împrumuturi. Or, în acest context, ministrul care angajează aceste credite trebuie să dea dovadă de transparență și să arate cum sunt alocate fondurile.

„Când luăm 16 miliarde pe SAFE, ca să vă dau un exemplu, să ştiţi că e foarte bine că se iau aceşti bani, dar sunt credit, sunt împrumuturi, la o dobândă bună, e adevărat, dar sunt împrumuturi. Românii trebuie să ştie cum se cheltuie acei bani”, a spus Grindeanu.

El a adăugat că toată lumea din coaliţie a fost de acord cu aceste aspecte. Atât USR, cât și premierul Ilie Bolojan s-au angajat ca într-o săptămână sau două sp prezinte „liniile directoare” ale politicii externe.

„Politica externă nu e făcută de o cabală, aşa, de un grup restrâns. E vorba tot de politică care ţine de o coaliţie, până la urmă, şi atunci şi pe acest domeniu trebuie să discutăm cum se discută pe toate celelalte domenii. Toate aceste dezbateri sunt necesare”, a subliniat liderul PSD.

Tags:
Citește și...
PSD îl pune pe Bolojan cu spatele la zid. Condițiile social-democraților pentru adoptarea bugetului
Politică
PSD îl pune pe Bolojan cu spatele la zid. Condițiile social-democraților pentru adoptarea bugetului
Termen limită pentru Legea salarizării unitare, jalon cheie în PNRR. Ministrul Muncii își pune mandatul pe masă
Politică
Termen limită pentru Legea salarizării unitare, jalon cheie în PNRR. Ministrul Muncii își pune mandatul pe masă
Controversatul raport al Comisiei juridice din Camera Reprezentanţilor, desființat de un senator american. Concluziile despre anularea alegerilor prezidențiale sunt eronate
Politică
Controversatul raport al Comisiei juridice din Camera Reprezentanţilor, desființat de un senator american. Concluziile despre anularea alegerilor prezidențiale sunt eronate
Planul PSD, prezentat de Sorin Grindeanu. Care sunt prioritățile pentru bugetul pe 2026: „Trebuie să corectăm toate acele aberații de anul trecut”
Politică
Planul PSD, prezentat de Sorin Grindeanu. Care sunt prioritățile pentru bugetul pe 2026: „Trebuie să corectăm toate acele aberații de anul trecut”
Anunțul făcut de ministrul Muncii, despre eliminarea CASS la mame și veterani: „Au fost multe măsuri luate”
Politică
Anunțul făcut de ministrul Muncii, despre eliminarea CASS la mame și veterani: „Au fost multe măsuri luate”
Politicienii țin cu dinții de subvenții. Legea care ar fi suspendat banii pentru partide, trântită la Senat
Politică
Politicienii țin cu dinții de subvenții. Legea care ar fi suspendat banii pentru partide, trântită la Senat
Anunțul așteptat de milioane de pensionari. Ministrul Muncii a dezvăluit ce se va întâmpla cu pensiile în 2027
Politică
Anunțul așteptat de milioane de pensionari. Ministrul Muncii a dezvăluit ce se va întâmpla cu pensiile în 2027
Ciolacu continuă ofensiva împotriva lui Bolojan. Imaginea salvatorului se construiește cu date falsificate
Politică
Ciolacu continuă ofensiva împotriva lui Bolojan. Imaginea salvatorului se construiește cu date falsificate
Urmează alegeri anticipate? Ce a anunțat purtătorul de cuvânt al AUR
Politică
Urmează alegeri anticipate? Ce a anunțat purtătorul de cuvânt al AUR
Surse: Bolojan ar fi acceptat condițiile PSD. Salariile medicilor, polițiștilor, jandarmilor și militarilor nu vor fi reduse. Ce s-a mai decis în cadrul ședinței
Politică
Surse: Bolojan ar fi acceptat condițiile PSD. Salariile medicilor, polițiștilor, jandarmilor și militarilor nu vor fi reduse. Ce s-a mai decis în cadrul ședinței
Ultima oră
23:55 - Mircea Geoană, mesaj clar despre SUA și viitorul României: „Trebuie să mergem la americani să facem un business case. Trebuie să jucăm jocul viitorului modern de economie”
23:51 - PSD îl pune pe Bolojan cu spatele la zid. Condițiile social-democraților pentru adoptarea bugetului
23:17 - O nouă metodă de furt îi vizează pe șoferi. Cum acționează hoții folosind „trucul ușii”
23:12 - Termen limită pentru Legea salarizării unitare, jalon cheie în PNRR. Ministrul Muncii își pune mandatul pe masă
22:45 - Salariul medicilor în 2026. Venitul real al rezidenților, după sporuri și gărzi
22:18 - Controversatul raport al Comisiei juridice din Camera Reprezentanţilor, desființat de un senator american. Concluziile despre anularea alegerilor prezidențiale sunt eronate
22:01 - Fructele de vară surprind românii în februarie. Câți bani trebuie să scoată din buzunar pentru cireșe și pepene
21:59 - Planul PSD, prezentat de Sorin Grindeanu. Care sunt prioritățile pentru bugetul pe 2026: „Trebuie să corectăm toate acele aberații de anul trecut”
21:39 - A murit un mare actor, laureat la Oscar. Robert Duvall avea 95 de ani (VIDEO)
21:25 - Anunțul făcut de ministrul Muncii, despre eliminarea CASS la mame și veterani: „Au fost multe măsuri luate”