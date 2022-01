Guvernul a plătit aproape 42 de milioane de lei pentru facturile la gaze în mai multe localități cu sistem centralizat de încălzire

Cseke Attila, ministrul UDMR al Dezvoltării, a aprobat plata unei prime tranșe de 41.9 milioane de lei din subvenția de compensare a costurilor legate de achiziția gazelor naturale pentru producerea energiei termice în sistem centralizat în mai multe localități.

Bani pentru mai multe orașe cu încălzire în sistem centralizat

Suma e aferentă consumului de gaze în lunile noiembrie și decembrie.

Astfel, pentru luna noiembrie vor primi 26.434.682,70 lei Arad, Bacău, Oradea, Brașov, Constanța, Giurgiu, Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni, Iași, Ploiești, Sibiu, Timișoara, Tulcea, Bârlad și Focșani, iar pentru luna decembrie sunt alocate 15.562.832,46 lei pentru municipiile Oradea, Giurgiu, Timișoara și Focșani.

Noi fonduri vor fi alocate în perioada următoare, la cererea administrațiilor locale.

„Sprijinim, prin această măsură, cetățenii și autoritățile locale în plata facturilor pentru încălzire. Încurajez autoritățile locale eligibile, care au sisteme de alimentare centralizată cu energie termică, produsă pe bază de gaze naturale, să depună cerere”, a transmis Cseke Attila.

Ministrul Dezvoltării a punctat că 31 de localități sunt eligibile pentru subvenție. Legea bugetului de stat prevede 400 milioane de lei pentru această linie de finanțare.

Ședință în coaliție pe tema facturilor. Soluțiile propuse de PNL și PSD

Luni seară, liderii partidelor de coaliție s-au reunit în ședință pentru a discuta despre problema facturilor tot mai mari la energie și gaze naturale.

„PSD a finalizat astăzi pachetul de măsuri care poate stopa creșterea facturilor la energie și gaze. Am redus nivelul plafonării tarifelor, am dublat volumele lunare de consum și am scăzut TVA de la 19 la 5%. În acest fel, peste 90% dintre consumatori, persoane fizice și companii, vor beneficia de scăderea facturilor pe care le vor primi după 1 februarie, facturi corespunzătoare lunii ianuarie”, a transmis Marcel Ciolacu, preșeidntele PSD.

Florin Cîțu, liderul liberalilor, a vorbit înainte de ședință despre măsurile propuse de PNL: „Pentru consumatorul casnic e varianta de a ne întoarce pe o perioadă determinată de până în șase luni, poate mai puţin, la un preţ reglementat. Pentru consumatorul companii mici, mijlocii şi restul consumatorilor discutăm de variante de compensare de la buget”.